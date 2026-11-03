На Украине завели дело после удержания людей в подвале под Киевом

Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины

Tекст: Дарья Григоренко

По словам собравшихся, сообщают украинские СМИ, ранее к дому привозили мужчин со связанными руками. Одна из женщин рассказала, что внутри находится ее муж, самовольно оставивший воинскую часть, а за его освобождение потребовали деньги. К остальным удерживаемым в доме мужчинам применялось физическое насилие.

После потасовки и прибытия полиции в дом прошла врач скорой помощи. По ее оценке, внутри находились от 25 до 30 мужчин. Врач показала видеозаписи с пострадавшими и сообщила, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – перелом позвоночника.

На одной из записей, опубликованных в соцсетях, мужчина жалуется на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. На его лице видны следы побоев.

В полиции Киевской области отвергли сообщения о незаконном удержании людей. По версии ведомства, в здании на законных основаниях находятся военнослужащие Нацгвардии. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности объекта, заявил, что там содержатся в том числе фигуранты уголовных дел о самовольном оставлении части.

Прибывший на место командующий Нацгвардией Украины генерал Пивненко подтвердил, что четверых мужчин доставили в больницу. По его словам, их задержали после самовольного ухода из воинских частей, а остальные находившиеся в доме мужчины служат в Нацгвардии. На вопрос о происхождении синяков и других следов побоев генерал не ответил, передает украинское издание «Страна.ua».

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