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На Украине завели дело после удержания людей в подвале под Киевом
Украинское государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей в подвале частного дома в Киевской области.
События произошли 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка. Производство открыто по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
«В рамках уголовного производства следователи проверят законность действий всех причастных лиц», – заявили в ГБР.
Там добавили, что частный дом использовался для временного размещения военнослужащих Нацгвардии, возвращенных после самовольного оставления части.
После появления информации о незаконном удержании людей возле здания собрались местные жители. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздавались выстрелы и получили повреждения служебные автомобили полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии под Киевом обнаружили избитого подростка. В понедельник к месту протестов прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (в списке террористов и экстремистов в России). Силовики открыли огонь у здания неофициальной тюрьмы.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ