В ЛНР четыре человека погибли при ударах украинских беспилотников по машинам

Tекст: Вера Басилая

Четыре мирных жителя погибли и двое пострадали в результате атак украинских войск по транспортным средствам в Луганской народной республике, сообщил Пасечник в Max.

Вечером в Беловодском муниципальном округе автобус с работниками маслозавода, возвращавшимися со смены, подвергся удару беспилотника. Один мужчина скончался от полученных травм, две женщины получили ранения. На трассе Старобельск – Беловодск дрон атаковал легковую машину, убив мужчину и женщину. В районе села Раздольное Старобельского округа из-за удара по гражданскому автомобилю погиб еще один мужчина.

Пасечник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что под огнем также оказались гражданская и коммунальная инфраструктура в Алчевске, Северодонецке и Беловодском округе. Последствия преступлений украинских войск фиксируют следователи Следственного комитета России. При этом силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР около 50 воздушных целей.

В воскресенье женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области.

В пятницу Пасечник сообщил об отключении электричества в 14 муниципалитетах региона из-за атаки украинских военных.

В четверг в Луганске спасатели обнаружили погибшую женщину под завалами разрушенного жилого дома.