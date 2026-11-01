Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В ЛНР из-за атак ВСУ на гражданский транспорт погибли четыре человека
В ЛНР четыре человека погибли при ударах украинских беспилотников по машинам
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей и ранении еще двоих в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.
Четыре мирных жителя погибли и двое пострадали в результате атак украинских войск по транспортным средствам в Луганской народной республике, сообщил Пасечник в Max.
Вечером в Беловодском муниципальном округе автобус с работниками маслозавода, возвращавшимися со смены, подвергся удару беспилотника. Один мужчина скончался от полученных травм, две женщины получили ранения. На трассе Старобельск – Беловодск дрон атаковал легковую машину, убив мужчину и женщину. В районе села Раздольное Старобельского округа из-за удара по гражданскому автомобилю погиб еще один мужчина.
Пасечник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что под огнем также оказались гражданская и коммунальная инфраструктура в Алчевске, Северодонецке и Беловодском округе. Последствия преступлений украинских войск фиксируют следователи Следственного комитета России. При этом силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР около 50 воздушных целей.
В воскресенье женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области.
В пятницу Пасечник сообщил об отключении электричества в 14 муниципалитетах региона из-за атаки украинских военных.
В четверг в Луганске спасатели обнаружили погибшую женщину под завалами разрушенного жилого дома.