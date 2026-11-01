Женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области

В Нижегородской области женщина пострадала при падении обломков БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», – написал глава региона в Max.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, жизнь женщины вне опасности, ее отпустили домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уничтожении более сотни беспилотников и повреждении промышленного предприятия в Кстовском районе.

Также врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении женщины-водителя в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль.

Кроме того, Никитин сообщил о гибели мирного жителя Нижегородской области в ходе ночной атаки украинских беспилотников.