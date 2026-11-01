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Женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области
В Нижегородской области женщина пострадала при падении обломков БПЛА
В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Нижегородской области пострадала находившаяся в автомобиле женщина, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», – написал глава региона в Max.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, жизнь женщины вне опасности, ее отпустили домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уничтожении более сотни беспилотников и повреждении промышленного предприятия в Кстовском районе.
Также врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении женщины-водителя в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль.
Кроме того, Никитин сообщил о гибели мирного жителя Нижегородской области в ходе ночной атаки украинских беспилотников.