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Более сотни беспилотников сбили в Нижегородской области
При атаке более 100 дронов на Нижегородскую область пострадало предприятие
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате массированной атаки уничтожено более сотни беспилотников, при этом значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.
В Нижегородской области ночью и утром отразили массированную атаку беспилотников, уничтожено более сотни дронов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается.
На местах происшествий работают оперативные службы. Возможны временные отключения электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках сетей. Гражданам, чье имущество пострадало, пообещали оказать помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Глеб Никитин сообщил об отражении массированной атаки 43 беспилотников.
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