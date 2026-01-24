На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
Орбан заявил о существовании соглашения ЕС об отправке войск на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Евросоюзе имеется подписанный документ, разрешающий при необходимости отправку войск на Украину.
У Евросоюза уже имеется подписанный документ, предусматривающий возможность отправки войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».
По его словам, этот шаг означает не только готовность Европы поддержать Киев, но и фактическое вовлечение ЕС в вооружённый конфликт.
«Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни», – отметил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году и Венгрия должна стараться не участвовать в этом конфликте.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки нападения на страну встретят сокрушительный ответ.
Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не планирует воевать с Европой, но готова к обороне в случае начала войны со стороны Европы.