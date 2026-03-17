В Одессе силой мобилизовали глухонемого мужчину

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники военкомата в Одессе с применением силы мобилизовали глухонемого мужчину, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «ТСН». В сообщении телеканала, опубликованном в их Telegram-канале, говорится: «В Одессе ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) мобилизовали глухонемого мужчину».

На видеозаписи, предоставленной телеканалом, видно, как люди в балаклавах и военной форме заявляют, что этот мужчина находится в розыске. Мужчину силой затолкали в микроавтобус военкомата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Днепропетровска скончался спустя шесть дней после избиения по пути в территориальный центр комплектации.

В городе Яворов Львовской области 48-летний мужчина умер в территориальном центре комплектации, причиной смерти назвали отравление алкоголем.