Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.
Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трамп ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.