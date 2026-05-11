Найдено тело пропавшего на учениях в Марокко американского солдата
Поисково-спасательная операция позволила обнаружить тело одного из двух пропавших в Марокко американских военнослужащих, сообщило командование марокканских вооруженных сил.
«Интенсивные поисковые мероприятия, проведенные совместно подразделениями королевских вооруженных сил и армии США, привели к обнаружению и извлечению тела одного из двух американских солдат, участвовавших в учениях «Африканский лев», – приводит ТАСС со ссылкой на Hespress текст сообщения.
Погибшего обнаружили возле скалистого утеса в районе Кап-Драа на юге страны. Останки оперативно транспортировали на вертолете в морг военного госпиталя, расположенного в городе Гельмим.
В вооруженных силах Марокко подчеркнули, что масштабная спасательная операция не завершена. Отряды продолжают активные поиски второго пропавшего американского военного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое американских военнослужащих пропали у побережья Марокко после падения со скалы в океан. Ранее Соединенные Штаты анонсировали проведение в этой стране крупнейших военных маневров «Африканский лев».