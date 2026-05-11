ЦИК Армении подтвердил отказ открывать избирательные участки за рубежом

Tекст: Антон Антонов

Гукасян указала на изменения, внесенных в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. «На территории дипломатических учреждений Армении за рубежом не открываются избирательные участки для голосования. Гражданин Армении может совершить волеизъявление лишь при физическом присутствии на территории Армении, согласно действующему законодательству страны», – приводит ее слова ТАСС.

Исключение сделано лишь для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей. Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока. Премьер-министр Никол Пашинян отказался от поездки на парад Победы в Москву из-за старта избирательной кампании. Ранее депутаты парламента Грузии приняли аналогичные поправки об обязательном личном присутствии в стране на голосовании.