Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поздравил участников военного парада на Красной площади с Днем Победы, передает ТАСС. В своей речи глава государства назвал этот день священным, светлым и главным праздником для страны. Он отдельно обратился к ветеранам, военнослужащим, офицерам, а также бойцам и командирам, участвующим в специальной военной операции.

«Дорогие граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры, участники специальной военной операции! Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником!» – сказал Путин, выступая на параде Победы.

Путин также поздравил министра обороны Андрея Белоусова с праздником во время парада, пишет РИА «Новости». «С праздником», – сказал Путин Белоусову. Военный парад прошел в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поздравил российских военных и граждан во время выступления на параде Победы в Москве. Также Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Президент отметил, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации, и подчеркнул роль русского характера в истории.



