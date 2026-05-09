Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль, чтобы присутствовать на торжествах по случаю 9 Мая. Его кортеж подъехал к резиденции, где у красной дорожки премьер-министра встретил почетный караул и оркестр, сообщает корреспондент ТАСС.

Особое внимание журналистов привлекла георгиевская ленточка, которую Фицо прикрепил к лацкану своего пиджака, что символизировало уважение к празднику и его традициям, отметили СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку премьера Роберта Фицо в Москву знаком уважения. Сам Фицо в Москве заявил о планах правительства страны обеспечивать уход за местами захоронения советских солдат. Он также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине и призвал к диалогу между сторонами.