Mirror: Сотни пробирок со смертельными вирусами пропали из лаборатории Австралии

Mirro: Пробирки с хантавирусом пропали из лаборатории в Австралии в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Масштабная недостача биологических материалов произошла на территории Австралии, передает РИА «Новости».

«В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300», – отмечает британское издание Mirror.

Помимо хантавируса, ученые недосчитались образцов вируса Хендра. Эта редкая инфекция способна передаваться от лошадей к человеку. Также бесследно исчезли 223 пробирки с возбудителем бешенства.

Считается, что инцидент произошел при транспортировке материалов в новую холодильную камеру. Власти страны завершили официальное расследование и пришли к окончательному выводу. Специалисты уверены, что опасные образцы были случайно уничтожены, а не украдены злоумышленниками.

