Аргентина столкнулась с рекордной вспышкой хантавируса

Аргентина зафиксировала рекордную за десятилетие вспышку хантавируса
В Аргентине число инфицированных хантавирусом превысило сотню человек, что стало абсолютным максимумом заболеваемости за последние десять лет.
Минздрав латиноамериканского государства зарегистрировал наивысший показатель заболеваемости хантавирусом за последнее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Infobae.
«Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания... за последнее десятилетие», – подчеркивается в публикации.
По информации издания, в текущем эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов врачи уже подтвердили 101 случай инфицирования.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о семи подтвержденных случаях заражения хантавирусом на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius. В результате вспышки на судне скончались три человека.
Хантавирусы представляют собой группу патогенов, способных вызывать тяжелые недуги, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты из ЮАР определили штамм хантавируса «Андес» у погибших пассажиров круизного лайнера MV Hondius.
Экстренные службы эвакуировали всех заболевших людей с борта этого судна.
В четверг в Амстердаме медики госпитализировали контактировавшую с зараженной туристкой стюардессу.