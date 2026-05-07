«Известия»: Каждый пятый банк в России оказался убыточным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти каждый пятый банк в России оказался убыточным по итогам января–февраля 2026 года, сообщают «Известия».

По данным Центробанка, число таких банков выросло с 34 до 60 с начала года, что составляет 19,7% участников рынка – максимальное значение с 2022 года. В основном речь идёт о небольших организациях с минимальной долей в активах сектора.

Эксперты связывают такую динамику с последствиями жесткой денежно-кредитной политики: длительное удержание ключевой ставки на уровне 21% и ее постепенное снижение до 14,5% усложнили обслуживание долгов клиентам, особенно при ставках по кредитам до 45–50% годовых.

Как отметил управляющий партнер «Рефинанс.ру» Денис Сочнев, крупные банки благодаря масштабам и гибкости быстрее адаптируются, а мелкие испытывают трудности из-за высоких издержек и ограниченных возможностей.

Среди крупных игроков, оказавшихся в минусе по итогам года, названы Почта Банк, «Синара», УБРиР, «ЦентроКредит», «Инго» и «Солидарность». В Центробанке подчеркивают, что убытки не всегда свидетельствуют о системных проблемах: финансовое положение зависит от множества факторов – от резервирования до сезонности рынка.

В целом объём убытков в банковской отрасли даже уменьшился по сравнению с прошлым годом благодаря оживлению спроса на кредиты, уточняет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако рост просрочки и необходимость увеличивать резервы снизили чистую прибыль у ряда банков, особенно у тех, кто активно кредитовал бизнес – доля проблемных кредитов у юридических лиц достигла 11% к концу 2025 года.

Эксперты считают, что нынешняя ситуация – не признак кризиса, а сигнал о росте разрыва между крупными и мелкими игроками и движении рынка к консолидации. Если давление сохранится, небольшим банкам придётся либо быстро перестраиваться, либо покидать рынок, что может привести к монополизации рынка и усложнению получения кредитов для клиентов, особенно в регионах. Прогнозируется, что прибыль сектора не превысит 3,2 трлн рублей по итогам 2026 года, а дальнейшая динамика будет зависеть от политики Центробанка и возможного смягчения кредитных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозировал дальнейшее поэтапное снижение ставки еще на 0,5 процентного пункта.