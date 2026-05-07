  • Новость часаМинцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Решение Минфина удивило рубль
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Медведев назвал консультации Киева и Берлина «бандитской смычкой»
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    20 комментариев
    7 мая 2026, 10:06 • Новости дня

    Подросток в Москве напал на мужчину с сумкой с 3,8 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержали несовершеннолетнего юношу, который по указанию кураторов из интернета напал на мужчину и попытался похитить почти 4 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жителя Москвы, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    Злоумышленник действовал по инструкциям кураторов и попытался отобрать у жертвы сумку с 3,8 млн рублей.

    Инцидент произошел в районе Филевский парк, где потерпевший планировал встретиться для обмена валюты. Предложение о выгодной сделке мужчина ранее нашел в одном из мессенджеров. Во время патрулирования полицейские заметили гражданина, который звал на помощь и убегал от молодого человека.

    «Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать», – рассказали в ведомстве.

    На допросе подросток признался, что нашел работу через интернет. Для совершения преступления он приобрел сувенирные купюры, имитирующие доллары, и упаковал их в прозрачную папку.

    По заданию кураторов он должен был за вознаграждение похитить деньги и передать их сообщнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье подросток по указанию кураторов из мессенджера попытался поджечь магазин спецодежды. В Москве другой юноша под влиянием дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее он сообщал о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве.

    За ночь над Россией поразили 347 украинских беспилотников.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, утром в четверг сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве, позже там же уничтожили и третий дрон.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Грозу, град и кратковременные дожди предсказали синоптики в Москве 7 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице 7 мая ожидаются гроза с градом и кратковременные осадки, но не во всех районах города сохранится теплая погода до плюс 27 градусов.

    Гроза с градом и кратковременный дождь ожидаются 7 мая в Москве, но осадки пройдут не по всей территории города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилу Паршину.

    Специалист отметила: «Гроза с градом и кратковременный дождь пройдут в четверг в столице, но не по всей ее территории, однако температура воздуха остается теплой до плюс 27 градусов».

    По словам Паршиной, теплую погоду в Москве сохраняет циклон, пришедший из районов Прибалтики и севера Белоруссии. Этот циклон будет влиять на погоду до конца дня, удерживая столицу в теплой воздушной массе. Тем не менее, атмосферные явления принесут кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

    Синоптик добавила, что уже 8 мая циклон сместится восточнее Москвы и окажется над Нижним Новгородом. В этот день в Москве ожидается похолодание примерно на 6 градусов, а также сохранятся дожди и местами возможны грозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года.

    Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями, которое продлится все праздничные выходные. Власти объявили предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра в Москве и Подмосковье.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    В Москве у иностранца нашли 65 тыс. контрабандных вейпов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы столицы пресекли канал сбыта крупных партий нелегальной никотинсодержащей продукции, организованный иностранным гражданином, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники столичной полиции изъяли из незаконного оборота партию электронных сигарет стоимостью 30 млн рублей, пояснила Волк в Max.

    «В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тыс. единиц никотинсодержащих изделий стоимостью порядка 30 млн рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности», – заявила она.

    Представитель ведомства уточнила, что нелегальный товар передан на ответственное хранение и будет уничтожен по закону. Кроме того, стражи порядка изъяли средства связи и другие важные для следствия предметы.

    По предварительным данным, теневой бизнес организовал иностранец, наладивший ввоз вейпов без лицензии. Товар хранился на складе, откуда расходился по торговым точкам Московского региона. Задержанному предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте никотинсодержащей продукции, он помещен под домашний арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители пресекли деятельность крупной подпольной фабрики по выпуску жидкостей для электронных сигарет в Московской области.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили три беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого утром в четверг на подлете к Москве уничтожили пять дронов.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».

    Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.

    Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.

    По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    Москвичи передали в Главархив более 21 тыс. артефактов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Через центры госуслуг жители столицы могут передать на хранение в Главархив Москвы материалы, уже собрано более 21,5 тысячи исторических артефактов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

    Более 21,5 тысячи исторических артефактов было передано москвичами на хранение в Главархив, передает РИА «Новости». Все материалы поступили через центры госуслуг «Мои документы» в рамках проекта «Москва – с заботой об истории», действующего с 2019 года.

    Среди переданных реликвий есть личные документы участников Великой Отечественной войны, такие как фронтовые письма, фотографии, дневники, удостоверения и наградные грамоты. Кроме того, граждане передали военную форму, полевые сумки, чемоданы, личные вещи, ордена, медали, в том числе иностранные.

    Некоторые реликвии признаны особо ценными историческими документами. «Так, среди них оказался фотоальбом с изображением боевых действий Балтийского флота периода с июня по декабрь 1941 года. Он включает 99 черно-белых фотографий значимых событий начального этапа Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

    Один из ценных артефактов – карты Генерального штаба Красной армии, использованные командованием, включая тактическую карту Курской дуги. Переданные материалы активно используются для пополнения виртуального музея «Москва – с заботой об истории», первого в России онлайн-музея такого масштаба, экспозиции которого созданы благодаря вкладу жителей города и фондам Главархива.

    Виртуальный музей изначально отражал события военных лет, но затем его тематика расширилась и теперь включает электронные книги, выставки, подборки архивных документов и фотографии, рассказывающие о жизни Москвы и ключевых событиях XX века. В 2026 году экспозиции музея будут посвящены Году единства народов России. Выставку «Народы России» уже можно увидеть в 30 центрах госуслуг и на сайте Главархива Москвы. Прием новых артефактов продолжается, оформление осуществляется в офисах «Мои документы», где при необходимости проводится реставрация и обеспечивается сохранность материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовала всероссийская акция «Стена Памяти» с архивными фотографиями участников Великой Отечественной войны.

    Ранее в столице представили масштабную историко-документальную экспозицию с уникальными артефактами времен Великой Победы.

    Партия «Новые люди» открыла специальные павильоны для реставрации и оцифровки старых семейных снимков.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

    «ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее Собянин сообщал о двух дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    За ночь средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Германии сообщили о новом коррупционном скандале вокруг Зеленского
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии
    Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Люди старше 50 лет стали чаще ходить на свидания

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации