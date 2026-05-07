Подросток в Москве напал на мужчину с сумкой с 3,8 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жителя Москвы, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

Злоумышленник действовал по инструкциям кураторов и попытался отобрать у жертвы сумку с 3,8 млн рублей.

Инцидент произошел в районе Филевский парк, где потерпевший планировал встретиться для обмена валюты. Предложение о выгодной сделке мужчина ранее нашел в одном из мессенджеров. Во время патрулирования полицейские заметили гражданина, который звал на помощь и убегал от молодого человека.

«Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать», – рассказали в ведомстве.

На допросе подросток признался, что нашел работу через интернет. Для совершения преступления он приобрел сувенирные купюры, имитирующие доллары, и упаковал их в прозрачную папку.

По заданию кураторов он должен был за вознаграждение похитить деньги и передать их сообщнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье подросток по указанию кураторов из мессенджера попытался поджечь магазин спецодежды. В Москве другой юноша под влиянием дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов.