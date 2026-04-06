Мошенники вынудили подростка в Москве выбросить сумку с 40 тыс. долларов
В столице 17-летний подросток по указанию дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 4 апреля, юноша под влиянием дистанционных мошенников вскрыл домашний сейф, сложил сбережения в сумку и выбросил в окно курьеру, сказал собеседник ТАСС.
Проводится проверка. По его словам, предварительная сумма ущерба составляет порядка 40 тыс. долларов. Иные обстоятельства случившегося правоохранительные органы пока не раскрывают.
Ранее в Москве мошенники заставили 17-летнего подростка передать им 3 млн рублей и золотые слитки, представившись сотрудниками госструктур.
В центре столицы семилетняя девочка после ссоры с матерью выбросила из окна сумку с 88 тыс. долларов.