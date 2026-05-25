СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?
Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов БПЛА в группировке «Восток»
Начальник управления войск беспилотных систем группировки «Восток» доложил министру обороны Андрею Белоусову о кратном увеличении расчетов операторов дронов, в рамках набора на военную службу по контракту в войска БпС, сообщает Министерство обороны.
Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток», следует из сообщения в Max Минобороны. По указанию главы военного ведомства продолжается формирование новых штатных подразделений беспилотных систем, повышающих разведывательные и огневые возможности.
«На сегодня, расчеты уже сформированных отдельных батальонов БпС объединений выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач. Каждому расчету указанных подразделений беспилотных систем поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника», – доложил начальник управления.
По итогам доклада Андрей Белоусов поручил объединить в единый программно-аппаратный комплекс новые типы беспилотников-перехватчиков. Это позволит автоматизировать процесс и повысить эффективность борьбы с дронами самолетного типа.
Представители группировки также представили модернизированные образцы техники, включая дроны для доставки провизии штурмовикам, современные ударные аппараты и FPV-дроны для поражения воздушных целей. Кроме того, специалисты разработали универсальные усилители сигнала и унифицированные наземные системы управления, одну из которых предложили масштабировать по линии министерства.
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток».
В прошлом году в составе группировки войск «Восток» появились специальные управления беспилотных систем.
