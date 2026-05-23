Пасечник объявил Днями траура 24 и 25 мая в ЛНР

«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

«В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

«Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже.