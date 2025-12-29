Меньшова о смерти Алентовой: Она ушла из жизни так, как хотела

Tекст: Елизавета Шишкова

Меньшова рассказала о последних днях своей матери, народной артистки России Веры Алентовой, отметив, что она ушла из жизни так, как всегда хотела, передает РИА «Новости».

«Знаете, что я хочу сказать нам всем в утешение, то, что утешает и меня все эти печальные дни? Она ушла, как хотела. Она мечтала так уйти. Когда она сама обсуждала эту тему по поводу того, когда она уйдет, она говорила: «Только бы не стать обузой. Только бы не быть ни для кого проблемой. Просто вот если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем». Я думаю, что Господь ее услышал настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение», – сказала Меньшова во время церемонии.

Она также поблагодарила журналистов, дежуривших у Театра Маяковского и снявших последние кадры с Алентовой. По ее словам, несмотря на ухудшение самочувствия Алентовой, артистка проявила силу воли, когда заметила внимание публики и буквально «взлетела по лестнице», демонстрируя достоинство и благородство.

Художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин назвал смерть Веры Алентовой «огромной потерей для всей страны», пишет ТАСС.

В телеграмме, зачитанной художественным руководителем Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Евгением Писаревым, он отметил, что Алентова была волевым, трудолюбивым и фанатично преданным своему делу человеком, сыгравшим ключевую роль в истории Театра Пушкина и всей российской театральной культуры.

На церемонии прощания режиссёр Карен Шахназаров подчеркнул особое значение образов, созданных Алентовой в театре и кино, и назвал знакомство и дружбу с ней честью. Он отметил, что роль Алентовой в фильме «Москва слезам не верит» стала частью мировоззрения русского народа и навсегда останется в десятках миллионов сердец.

Гражданская панихида по актрисе проходит сегодня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет. Гроб установлен на Основной сцене, церемония продлится два часа, после чего актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Вера Алентова скончалась утром 25 декабря. Ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Несмотря на быструю госпитализацию, спасти актрису не удалось – ей было 83 года.

Президент Владимир Путин направил два венка на церемонию прощания с Алентовой.

Алентова стала символом эпохи в отечественном кинематографе.