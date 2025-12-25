  • Новость часаЗахарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 20:20 • Справки

    Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

    @ Lev Sherstennikov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    Биография и карьера: путь к народному признанию

    Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе. Ее путь на сцену начался в Школе-студии МХАТ, а с 1965 года и до настоящего времени ее творческой alma mater является Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, на сцене которого она сыграла десятки ведущих ролей. Кинодебют состоялся в 1966 году в фильме «Дни летные», но настоящая всесоюзная слава пришла к актрисе в 1980-х.

    Талант Алентовой был отмечен высшими государственными наградами: Государственной премией СССР и почетным званием народной артистки Российской Федерации. Секрет ее успеха – в удивительной способности проживать жизнь каждой героини, делая даже самый сложный характер близким и понятным миллионам зрителей.

    Почему роли Веры Алентовой запомнились зрителям

    Универсальность и искренность – вот два кита, на которых держится актерское мастерство Веры Алентовой. Она с одинаковой убедительностью играла и простых женщин из народа, и интеллигентных, сложных натур, переживающих глубокие внутренние драмы. Ее героини всегда обладали сильным характером, волей к жизни и невероятной человечностью, что вызывало у аудитории полное доверие и сопереживание. Этот редкий дар – сочетать драматическую мощь с тонкой психологической нюансировкой, а также с легкостью переключаться на комедийный жанр – и обеспечил ей поистине народную любовь.

    Топ-7 самых ярких ролей Веры Алентовой в кино

    1. «Москва слезам не верит» (1979) – Екатерина Тихомирова

    Эта роль – визитная карточка актрисы, принесшая ей всесоюзную славу. В культовой мелодраме Владимира Меньшова, получившей «Оскар», Алентова воплотила образ целеустремленной провинциалки Кати. Ее путь от простой рабочей до успешного директора комбината – это история не только карьерного взлета, но и трудного обретения личного счастья, прощения и веры. За эту роль Вера Алентова была удостоена Государственной премии СССР.

    2. «Время желаний» (1984) – Светлана

    В драме классика советского кино Юлия Райзмана Алентова создала образ современной, энергичной женщины, жаждущей реализоваться в профессии и найти свою любовь. Ее героиня Светлана – персонаж своего времени, яркий и амбициозный, чьи устремления и разочарования были близки целому поколению. Эта работа принесла актрисе Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

    3. «Завтра была война» (1987) – Валендра

    В экранизации повести Бориса Васильева Алентова сыграла одну из своих самых сложных и неоднозначных ролей – учительницу литературы Валендру. Строгая, принципиальная, искренне верящая в идеалы своей эпохи, она становится центральной фигурой в конфликте между системой и личностью. Актрисе блестяще удалось показать трагедию человека, раздавленного государственной машиной.

    4. «Ширли-Мырли» (1995) – комедийные роли

    Эта эксцентричная комедия Владимира Меньшова позволила Алентовой в полной мере продемонстрировать свой комедийный талант и потрясающую способность к перевоплощению. Она сыграла сразу несколько ролей: гламурную американку Вирджинию, темпераментную цыганку Раду, экстравагантную жену барона. Каждый образ был выписан ярко, выпукло и с огромной самоиронией.

    5. «Зависть богов» (2000) – Соня

    Снова в тандеме с Владимиром Меньшовым Алентова снялась в глубокой мелодраме о поздней любви. Ее героиня, Соня, – женщина, которая, казалось бы, имеет все, но сталкивается с внезапным чувством, переворачивающим жизнь. Актриса тонко передала всю гамму эмоций: сомнения, страсть, боль и, в конечном итоге, мудрое принятие своей судьбы.

    6. «И все-таки я люблю…» (2007) – Анна Брониславовна

    В популярном телесериале Вера Алентова предстала в образе властной и принципиальной свекрови Анны Брониславовны. Несмотря на, казалось бы, отрицательный типаж, актрисе удалось наделить героиню глубиной, показать ее ранимость и причину ее жесткости, что вызвало у зрителей не только раздражение, но и понимание.

    7. Дебют: «Дни летные» (1966) – Лидия Федоровна

    В своей первой кинороли Алентова сыграла молодую преподавательницу. Хотя сама актриса впоследствии с иронией отзывалась о своей дебютной работе, именно эта картина открыла ей дорогу в большое кино и показала потенциал, который в полной мере раскроется в последующие десятилетия.

    Другие заметные работы в фильмографии

    Помимо главных хитов, в фильмографии актрисы множество других достойных работ:

    • «Время для размышлений» (1983)

    • «Сын за отца…» (1995)

    • «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004-2007) – популярный сериал, где Алентова блистала в одной из главных ролей.

    • «Ампир V» (2022) – доказательство того, что актриса продолжала интересные творческие поиски и в новом времени.

    Значение творчества Веры Алентовой

    Вера Алентова – это актриса, которая никогда не боялась сложных, многогранных ролей. Ее героини стали отражением жизни нескольких поколений советских и российских женщин. Ее талант – в умении говорить со зрителем на языке подлинных чувств, без пафоса и наигранности. Она не просто играла – она проживала судьбы своих персонажей, делая каждую из них частью нашей общей культурной памяти.

    Часто задаваемые вопросы

    Какие фильмы с Верой Алентовой самые знаменитые?

    Безусловно, это «Москва слезам не верит», а также «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли» и «Зависть богов».

    За какую роль Вера Алентова получила основные премии?

    Главной наградой – Государственной премией СССР – актриса была удостоена за исполнение роли Екатерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит».

    Сколько фильмов сыграла Вера Алентова?

    На счету актрисы более пятидесяти ролей в кино и телесериалах, не считая многочисленных театральных работ.

    Вера Алентова – легенда отечественного театра и кино, чье творчество стало мостом между эпохами. Ее роли, наполненные правдой жизни, душевной теплотой и силой, продолжают находить отклик в сердцах зрителей. От драмы до комедии, от классики советского кинематографа до современных проектов – каждая работа этой выдающейся актрисы является бесценным вкладом в сокровищницу российской культуры.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

