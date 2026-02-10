  • Новость часаПособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую объявили в розыск
    Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    10 февраля 2026, 10:10 • Справки

    Как получить красный диплом в 2026 году: условия в вузах и колледжах

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Выпускники вузов могут получить дипломы двух видов (цветов) – обычный, синий, и диплом с отличием – красный. При соблюдении каких условий выдается красный диплом и в чем его преимущества?

    Красный диплом – документ о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием. Требования к его получению установлены на федеральном уровне и являются едиными для всех учебных заведений страны.

    Что такое красный диплом

    Красным дипломом называют документ об образовании с отметкой «с отличием». Название связано с цветом обложки: стандартный диплом оформляется в синем цвете, диплом с отличием – в красном или бордовом. В ряде вузов, например, в СПбГУ, все дипломы имеют одинаковый цвет, однако отметка «с отличием» ставится только при выполнении установленных требований.

    Условия получения в вузе

    Порядок выдачи диплома с отличием регулируется приказом Минобрнауки России от 27.07.2021 № 670 в редакции от 22.02.2023. Требования для бакалавров, специалистов и магистров одинаковы.

    Для получения диплома с отличием необходимо выполнить следующие условия:

    ·      все оценки в приложении к диплому по дисциплинам, курсовым работам и практикам являются оценками «отлично» или «хорошо»;

    ·      оценки «удовлетворительно» отсутствуют;

    ·      не менее 75 процентов оценок составляют «отлично»;

    ·      все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками «отлично».

    Последнее условие является наиболее строгим. Госэкзамен и защита выпускной квалификационной работы должны быть сданы только на высший балл. При получении оценки «хорошо» за любой компонент ГИА право на красный диплом утрачивается независимо от предшествующей успеваемости.

    Оценки «зачтено» при подсчёте не учитываются.

    Допустимое количество четвёрок

    Из требования о 75% пятёрок следует, что оценок «хорошо» может быть не более 25% от общего числа.

    При 50 оценках в приложении к диплому минимальное количество пятёрок составляет 38, максимальное количество четвёрок – 12. Средний балл при таком соотношении равен 4,76.

    Точное количество допустимых четвёрок зависит от учебного плана конкретной специальности.

    Условия для колледжей

    Требования к красному диплому в системе среднего профессионального образования установлены приказом Минпросвещения России от 14.10.2022 № 906. Условия аналогичны вузовским: не менее 75% пятёрок, отсутствие троек, ГИА на «отлично».

    Государственная итоговая аттестация в колледжах может включать демонстрационный экзамен и защиту дипломного проекта. Оба компонента должны быть сданы на высший балл.

    Красный диплом магистра

    В действующей редакции приказа № 670 требование о наличии красного диплома бакалавра для получения красного диплома магистра отсутствует. Выпускник магистратуры может получить диплом с отличием независимо от результатов предыдущей ступени образования при условии выполнения стандартных требований.

    Пересдача оценок

    Возможность пересдачи оценок для получения диплома с отличием регулируется локальными актами учебных заведений. Федеральные нормативные документы этот вопрос не регламентируют.

    В большинстве вузов допускается пересдача не более двух–трёх дисциплин. Заявление подаётся за один–два месяца до начала государственной итоговой аттестации. Ряд учебных заведений не разрешает пересдачу профильных дисциплин или устанавливает ограничения для студентов, имеющих академические задолженности в прошлом.

    В приложение к диплому вносятся только итоговые оценки.

    Преимущества красного диплома

    При поступлении в магистратуру и аспирантуру диплом с отличием учитывается как индивидуальное достижение и даёт дополнительные баллы. Их количество устанавливается каждым вузом самостоятельно.

    При трудоустройстве значение красного диплома зависит от сферы деятельности. В государственных структурах, науке, образовании и медицине наличие диплома с отличием может рассматриваться как преимущество. В коммерческом секторе, особенно в IT–сфере и творческих профессиях, работодатели в первую очередь оценивают практические навыки и опыт работы.

