Лукашенко заявил о ключевой роли артиллерии на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко заявил о важности обычных вооружений в ходе конфликта на Украине, передает БелТА.

По его словам, несмотря на развитие ракетных и беспилотных технологий, именно артиллерия и боеприпасы калибра 152 мм, а также установки типа «Град» продолжают играть ключевую роль на поле боя. Он отметил, что расход таких боеприпасов крайне высок, поэтому принято решение о строительстве соответствующих производств в Белоруссии.

«Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе – крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы», – сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Белоруссия должна к концу текущего года наладить собственное производство ходовых боеприпасов. Он напомнил, что ранее уже была решена задача по выпуску патронов, и теперь необходимо обеспечить себя снарядами для гранатометов и другой продукции, которая может эффективно храниться и использоваться при необходимости.

Лукашенко также подчеркнул, что в современных условиях Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность. По его словам, наращивание военной компоненты у границ, особенно со стороны Польши, требует более серьезного подхода к обеспечению безопасности республики. Он предупредил участников совещания о недопустимости срыва сроков создания новых производственных мощностей и обратил внимание на важность сохранения независимости страны в военной сфере.

В совещании приняли участие премьер-министр Александр Турчин, глава президентской администрации Дмитрий Крутой, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, министр финансов Владислав Татаринович и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил Белоруссии продлится всю зиму и завершится весной. Президент Александр Лукашенко лично контролирует проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб.