  • Новость часаСтоимость серебра впервые превысила 100 долларов за тройскую унцию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    На Украине внесли залог за Тимошенко
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    10 комментариев
    23 января 2026, 21:25 • Новости дня

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность

    Глава Белоруссии Лукашенко лично привел части армии в боевую готовность

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    Комментарии (12)
    21 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    Комментарии (0)
    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 19:30 • Новости дня
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На железных дорогах Ленинградской и Псковской областей в этом году были впервые использованы западные образцы взрывчатки для совершения диверсий, сообщили в ФСБ.

    Западные образцы взрывчатых веществ впервые были использованы для диверсий на железной дороге на территории Северо-Запада России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец, передает РИА «Новости».

    По его словам, «в 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна».

    В связи с новыми угрозами был разработан межведомственный комплекс мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов. Эти меры позволили усилить контроль и повысить готовность к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

    Основные части обнаруженных взрывных устройств уже переданы специалистам-взрывотехникам на экспертизу. Ожидается, что это позволит в будущем настраивать поисковое оборудование для более эффективного обнаружения и обезвреживания подобных взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Также в четверг в Москве ФСБ выявила агента молдавских спецслужб, который выполнял задание в ущерб безопасности России.

    А до этого на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога поездов, которую организовали по заданию украинских спецслужб.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 10:22 • Новости дня
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автосалоне в Детройте публике впервые продемонстрировали модернизированную версию танка Abrams, оснащенного передовой трансмиссией и усиленной защитой.

    Американские военные показали новейшую разработку на гражданской выставке, чтобы продемонстрировать новый подход к созданию вооружений, пишет Bloomberg.

    Проект M1E3 отличается существенно сниженным весом и внедрением современных оборонительных комплексов.

    Танк получил гибридный двигатель, что позволило сократить потребление топлива на 50%. Инженерам удалось уменьшить массу боевой машины на 25% благодаря использованию цифрового проектирования и коммерческих технологий.

    Начальник штаба армии США Рэнди Джордж особо отметил высокие боевые характеристики техники. «Он не такой быстрый, как Corvette, но может поразить цель на 400 метров за десятую долю секунды», – заявил генерал.

    Командование планирует передать первые образцы в войска уже через два года, отказавшись от длительных процедур закупки. На данный момент расходы на разработку составили около 75 млн долларов.

    Ранее британские военные провели испытания нового основного боевого танка Challenger 3, машина впервые произвела стрельбу из своей новой пушки.

    Комментарии (2)
    23 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 18:33 • Новости дня
    Трамп заявил о применении США нового оружия в Венесуэле
    Трамп заявил о применении США нового оружия в Венесуэле
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска использовали в Венесуэле вооружения, ранее неизвестные противнику, и это сорвало оборону.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад американские войска в Венесуэле применили вооружения, о которых никто ранее не слышал, передает ТАСС.

    По словам Трампа, венесуэльцы пытались использовать свои оборонительные системы, но они не сработали: ни одна из ракет не была запущена по американским военным.

    Трамп отметил, что одна из зенитных ракет пролетела примерно 10 метров и упала рядом с расчетом, который ее запустил. Он подчеркнул, что венесуэльцы были в замешательстве и не могли понять, что произошло, поскольку оборонные системы не функционировали.

    Американский лидер добавил, что эти системы были произведены Россией и Китаем, и выразил мнение, что их производители должны «вернуться к чертежам», чтобы разобраться в причинах неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США.

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море.

    США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу и угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными событиями.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Лукашенко назначил экс-главу Минфина Белоруссии послом в России

    Лукашенко назначил главу Минфина Белоруссии Селиверстова послом в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов назначен послом в России и будет совмещать дипломатический пост с должностью заместителя премьер-министра.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении Юрия Селиверстова представителем страны в интеграционных структурах и руководителем дипмиссии в РФ, передает БелТА.

    Чиновник, ранее возглавлявший финансовое ведомство, теперь будет совмещать дипломатическую работу с должностью заместителя премьер-министра.

    Освободившееся кресло руководителя министерства финансов занял Владислав Татаринович. До этого назначения он работал заместителем председателя Совета Республики Национального собрания – верхней палаты парламента. Теперь бывший сенатор сменил на посту Селиверстова, перешедшего на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков выразил уверенность в возможном восстановлении сотрудничества с Польшей. Дипломат отметил сложные перспективы взаимодействия с Литвой.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 07:58 • Новости дня
    В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие». Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, сообщили в Ростехе.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие» для борьбы с дронами, передает ТАСС. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые боеприпасы значительно увеличивают эффективность стрельбы по миниатюрным БПЛА: «Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами».

    В корпорации сообщили, что патроны калибра 5,45х39 мм и 7,62х54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартная гильза и порох, что позволяет организовать серийное производство без сложной доработки на предприятиях отрасли.

    Специалисты Ростеха отметили, что конструкция патрона обеспечивает равномерное разделение всех трех элементов при выстреле, что увеличивает кучность и вероятность поражения малоразмерных воздушных целей. Новые боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и, по утверждению разработчиков, зарекомендовали себя в борьбе с высокоманевренными дронами.

    Отмечается, что для применения «Многоточия» не требуется доработки стрелкового оружия и установки дополнительного оборудования. Стрельбу такими патронами можно вести даже с установленным глушителем, при этом эксплуатационные характеристики оружия остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российские войска начали поступать антидроновые патроны IGLA 100.

    Ростех заявил об успешном боевом применении этих патронов.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 12:15 • Новости дня
    «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    «Калашников» начал выпускать обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Усовершенствованная версия пистолета-пулемета ППК-20, разработанная на основе опыта применения во время спецоперации на Украине, поступила в серийное производство для выполнения госконтракта 2026 года, сообщил концерн «Калашников».

    Концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал концерна.

    Производство оружия ведется в рамках государственного контракта 2026 года. Ранее концерн полностью выполнил контракт 2025 года, отгрузив все ППК-20 заказчику в декабре.

    ППК-20 серийно поставляется различным силовым структурам России и экспортируется за рубеж. В прошлом году производство этой модели было существенно увеличено, а также были улучшены тактико-технические и эргономические характеристики.

    В обновленной версии расширена линейка применяемых патронов: основным боеприпасом является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, однако возможна работа с большинством патронов 9х19 российского и иностранного производства. Оружие оснащено регулируемым, складывающимся на правую сторону прикладом и двухсторонним переводчиком предохранителя.

    Гендиректор концерна Алан Лушников заявил: «На сегодняшний день ППК-20 является одним из лучших пистолетов-пулеметов в своем классе в мире на ближайшие двадцать лет. И «Калашников» прилагает максимум усилий, чтобы своевременно и в полном объеме обеспечивать заказчиков продукцией, которая подтвердила свою высокую эффективность в зоне проведения СВО».

    Основные характеристики ППК-20: масса без магазина – 2,7 кг, длина ствола – 183,5 мм, вместимость магазина – 30 патронов. В боевом положении длина составляет 600–660 мм, в походном со сложенным прикладом – 415 мм, с прибором малошумной стрельбы показатели увеличиваются соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    Концерн в конце декабря завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам. Компания также поставила ударные комплексы «Куб-2» по контракту.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Ковальчук рассказал о советских научных истоках «Буревестника» и «Посейдона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х годов, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

    По его словам, создание стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» стало прямым результатом фундаментальных исследований советских ученых, начатых еще в конце 1940-х годов, передает ТАСС.

    Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии в Петербурге продемонстрировал участникам заседания фотокопию первой страницы отчета о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Документ был утвержден в 1955 году научным руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым, а также крупными учеными Анатолием Александровым и Мстиславом Келдышем.

    «Сегодня мы имеем «Буревестник» и «Посейдон» только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», – отметил Ковальчук. По его словам, разработки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР, которая сейчас известна как Курчатовский институт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил.

    Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

    Владимир Путин также заявил о достижении задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Бывший евродепутат назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Бывший евродепутат де Вилье назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший евродепутат Филипп де Вилье считает, что поддержка Украины приведет Евросоюз к гибели из-за трех допущенных ошибок.

    Филипп де Вилье, бывший евродепутат от Франции, заявил о вероятной скорой смерти Евросоюза, который, по его мнению, поражен «тремя смертельными лихорадками», пишет РИА «Новости».

    В статье для Journal du Dimanche он отметил: «Я объявляю вам о вероятной скорой смерти Европейского союза. Поскольку он поражен тремя смертельными лихорадками... Он умрет от НАТО в Гренландии… Он умрет вместе с сельскохозяйственной Европой, которую он убил собственными руками… Он умрет на Украине, захотев вести войну за пределами своих границ».

    По мнению де Вилье, ЕС оказался под влиянием НАТО и допустил три критические ошибки: попытался включить Украину в альянс, саботировал Минские соглашения и стал стороной конфликта, объявив об отправке военных на Украину после прекращения огня.

    Де Вилье подчеркнул, что европейская мечта превратилась в кошмар, и отметил, что Франции пора выйти из состава ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предоставили Украине военную помощь более чем на 800 млн евро с 2022 года.

    Киев сообщил о применении систем противовоздушной обороны стоимостью более 80 млн евро.

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии спрогнозировал потепление отношений с ЕС

    Глава МИД Белоруссии выразил надежду на потепление отношений с ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белорусский министр иностранных дел выразил уверенность в возможном восстановлении сотрудничества с Польшей, отметив сложные перспективы взаимодействия с Литвой.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству БелТА рассказал о перспективах улучшения отношений с европейскими соседями. По его словам, республика ожидает, что в первую очередь взаимодействие восстановится с Польшей.

    Он пояснил, что польские власти стремятся стать региональным лидером и проводят прагматичную политику, в которой не могут быть «белые пятна». Рыженков выразил мнение, что путь сотрудничества с белорусской оппозицией для Польши бессмыслен, и выразил надежду на возвращение к торгово-экономическим и межчеловеческим контактам между странами.

    В отношении Литвы министр отметил, что литовское руководство, по его мнению, руководствуется не интересами собственного народа, а указаниями из Брюсселя и Вашингтона. Он назвал правительство в Вильнюсе непредсказуемым партнером и подчеркнул, что любые шаги по возобновлению сотрудничества с Литвой должны быть хорошо обдуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские власти стремятся к скорейшему восстановлению нормальной работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

    Однако еще в декабре в Евросоюзе определили новые основания для будущих санкций против Белоруссии, связанных с действиями, угрожающими демократии в странах ЕС.

    В свою очередь, передвижение грузовиков из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Большинство поляков недовольно Туском
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    Агроном объяснил пользу розового света зимой для рассады и комнатных цветов
    Экс-басист Scorpions Буххольц умер от рака

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации