В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Косуля выбила окно и запрыгнула в квартиру пенсионера в Красноярском крае
Косуля выбила окно и проникла в квартиру пенсионера в городе Назарово Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
По информации ведомства, животное разбило оконное стекло и хаотично бегало по комнатам, пока на место не прибыли сотрудник полиции и охотовед. «В Назарово сотрудник полиции и охотовед спасли запрыгнувшую в квартиру косулю», – говорится в официальном сообщении, передает РИА «Новости».
Полиция отмечает, что на момент происшествия хозяин квартиры находился вне дома, поэтому никто из людей не пострадал. Специалисты поймали испуганное животное и доставили его в ветеринарную клинику для оказания медицинской помощи и стабилизации состояния.
После лечения косулю перевезли в специализированный приют в Ачинске, где она будет находиться на временной передержке. В дальнейшем, по словам представителей ведомства, животное планируют вернуть в дикую природу после полного восстановления.
