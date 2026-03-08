В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.19 комментариев
Ученые РАН предложили ввести паспорта ДНК северных оленей для учета происхождения
В России обсуждается создание генетических паспортов для северных оленей, что позволит повысить эффективность работы по селекции этих животных.
Как сообщает РИА «Новости», специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей.
В пресс-службе учреждения отметили, что это позволит точно и постоянно отслеживать происхождение животных.
«Генетический паспорт – это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», – пояснил главный научный сотрудник центра Александр Южаков.
По словам ученых, такой подход поможет решить существующие проблемы в области селекции северных оленей в России.
Для внедрения паспортов планируется использовать программное обеспечение, которое уже успешно применяется в других секторах животноводства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты АНО «Природа и люди: Цифровые решения» разработали веб-сервис для слежения за передвижением диких северных оленей, что помогает сохранять редкий вид.
