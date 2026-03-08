В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.28 комментариев
Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет
После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.
«ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.