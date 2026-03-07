В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.6 комментариев
Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировал пуски иранских ракет и начал перехват целей
По территории Израиля из Ирана произведен ракетный пуск, системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата летящих целей.
Армия обороны Израиля официально подтвердила факт фиксации ракетных пусков, произведенных с иранской территории, передает РИА «Новости».
В настоящий момент военные ведомства еврейского государства предпринимают необходимые меры для нейтрализации приближающихся воздушных целей.
В официальном Telegram-канале израильских сил говорится: «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы».
