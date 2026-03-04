Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.10 комментариев
Власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о значительных потерях американских военных после ответных действий Тегерана в последние дни.
Более 500 военнослужащих вооруженных сил США погибли в результате ответных ударов Ирана. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В соцсетях он отметил, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху втянули американский народ в несправедливую войну с Ираном, передает ТАСС.
По словам Лариджани, теперь Трампу предстоит задуматься, кто для него важнее – Америка или Израиль, учитывая потери более 500 американских военных за несколько дней. Он также подчеркнул, что мученическая смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи обернется для врагов горькой расплатой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после атак США и Израиля в Иране погибли 1045 человек. Ранее Тегеран заявлял о 560 жертвах США после ударов Ирана.
В ответ американцы сообщили, что во время боевой операции против Ирана были убиты трое военнослужащих США и еще пятеро получили тяжелые ранения.