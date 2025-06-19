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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию
    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Путин приглашен на саммит лидеров G20 в ЮАР
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Премьер Франции застрял в истребителе Rafale на авиасалоне
    Шахзаде Ирана назвал Хаменеи единственным предателем страны
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 21:23 • Новости дня

    Шахзаде Ирана назвал Хаменеи единственным предателем страны

    Реза Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын последнего шаха Ирана (шахзаде) назвал аятоллу Хаменеи единственным предателем в противостоянии с Израилем, подчеркивая благоприятные условия для перемен в стране.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи является «единственным предателем» в конфликте между Ираном и Израилем, заявил в интервью газете Financial Times 64-летний Реза Пехлеви, старший сын последнего шаха Ирана, свергнутого во время Исламской революции 1979 года, передает Financial Times.

    Пехлеви отметил, что впервые за долгие годы условия для перемен в Исламской республике стали более благоприятными.

    Накануне он обратился к иранцам с призывом «восстать» и «вернуть Иран». Пехлеви подчеркнул: «Хаменеи – единственный предатель в этом конфликте».

    С 13 июня Израиль реализует операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным и военным объектам в Иране. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание – 3», атакуя военные цели в Израиле. В результате обоюдных атак пострадали сотни человек, и обе стороны продолжают обмен ударами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 июня перечислил основные задачи военной операции, не исключив возможность смены власти в Иране. Россия также отреагировала на происходящее, осудив удары Израиля и заявив, что действия Ирана соответствуют праву на самооборону. Ранее представители Евросоюза обсуждали потенциальную ликвидацию руководства Исламской республики.

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    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время ракетного удара по Израилю вечером в среду применялась двухступенчатая баллистическая ракета нового поколения. Тегеран опроверг появившиеся сообщения о визите своих переговорщиков в Оман, указав на несоответствие этой информации действительности. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, – приводит слова Путина ТАСС. – И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Путин отметил, что Украине «предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году», которые «были гораздо более мягкими, чем сейчас», теперь «ситуация поменялась». «Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

    Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных, заявил Путин. «Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57», – сказал Путин.

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.

    Напомним, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. При этом некоторое время Киев отказывался принимать трупы солдат ВСУ.

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    19 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Песков прокомментировал возвращение релокантов из Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие из страны граждане, не нарушавшие закон и возвращающиеся обратно, не повлияют на ситуацию внутри общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он ответил на вопрос, есть ли у российского руководства понимание, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали после 2022 года.

    «Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак», – заключил он.

    Ранее МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ

    Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ

    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных, сообщили СМИ.

    В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.

    По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.

    Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

    Комментарии (13)
    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    19 июня 2025, 01:52 • Новости дня
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин напомнил, что демилитаризация Украины является одной из целей СВО. Он пояснил, что демилитаризация подразумевает лишение Украины «возможности иметь вооруженные силы, угрожающие» России, передает РИА «Новости».

    «Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают Российской Федерации и ее народу», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заявил, что Россия готова добиваться поставленных целей военным путем, если не удастся «договориться мирным».

    Президент подчеркнул, что Россия атакует объекты ОПК Украины и места производства военной техники. Москва считает, что действия России «полностью соответствуют уставу ООН».

    Напомним, Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

    Комментарии (9)
    19 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Киргизский бизнес потребовал особого статуса для сограждан в России
    Киргизский бизнес потребовал особого статуса для сограждан в России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев высказал мнение о необходимости особого статуса для Киргизии и кыргызов в России на ПМЭФ.

    Темир Сариев выступил на Петербургском международном экономическом форуме, передает 24.kg.

    По его словам, это желание объясняется тем, что в самые трудные времена Киргизия всегда был рядом с Россией.

    Сариев напомнил о подвиге Панфиловской дивизии во время Великой Отечественной войны и отметил, что этот момент стал переломным для обороны Москвы.

    Он также подчеркнул, что Киргизия протянула руку, когда началась СВО. «Это побуждает Россию считать КР самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике. Надежность – штука очень редкая, дефицитная», – сказал он.

    Сариев отметил, что надежность Киргизии как партнера заслуживает особого внимания и поощрения со стороны России.

    Ранее власти Киргизии подтвердили сохранение за русским языком официального статуса.

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    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Комментарии (12)
    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    19 июня 2025, 15:04 • Новости дня
    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией

    Политолог Рар: Отношения России и Германии оказались на пороге военного конфликта

    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение Москвы выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве логичен: Германия является одним из крупнейших оружейных доноров Украины, а часть немецких элит и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступают за усиление антироссийских санкций, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

    «Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Германия вооружает Украину и пытается вместе с Британией создать на Западе коалицию против России?» – задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Москвой выступает только партия «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

    «Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

    Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

    Ранее стало известно о намерении России выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, вступившего в силу в июне 1996 года. «Соглашение в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», – говорится в сообщении МИД России.

    Ведомство обратило внимание, что немецкие власти «целенаправленно идеологически обрабатывают население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцируют обострение военно-политической ситуации». «Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – отмечается в заявлении.

    В самом соглашении указывается, что оно создано для военно-технического сотрудничества профильных российских и немецких предприятий, организаций и ведомств. Для реализации инициатив была учреждена двусторонняя комиссия.

    Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на утрату нейтрального статуса Германии относительно украинского кризиса. Он напомнил, что сейчас ВСУ используют против российских сил в зоне СВО немецкие танки Leopard, а Берлин не исключает поставок Киеву ракет Taurus.

    «Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов, переданных из запасов бундесвера, на 5,2 млрд евро.

    Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в Германии – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Это делает Берлин вторым после Вашингтона крупным донором ВСУ.

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

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    19 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским

    Путин допустил встречу с Зеленским на завершающем этапе переговоров

    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским
    @ Michael Kappeler/IMAGO/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

    «Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом», – приводит слова Путина ТАСС.

    По его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы». Путин отметил, что о «легитимности действующих властей» Украины Киевом могут делаться пропагандистские заявления, но Москву интересует «не пропагандистская составляющая, а юридическая».

    Путин сказал, что России «все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима». Путин заявил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

    Путин подчеркнул, что на Украине президент назначает и военачальников, и министров, и губернаторов, а если президент нелегитимный, то и «вся система власти становится нелегитимной».

    «Подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», – заявил Путин.

    Президент России сказал, что российская и украинская переговорные группы находятся в контакте. По его словам, необходимо не просто прекратить украинский конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение на длительную историческую перспективу, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь.

    «Вы знаете, я был участником переговоров в Минске, когда мы искали принципы мирного урегулирования, и мы говорили 17 часов подряд всю ночь, – вспомнил российский лидер. – Да, мы договорились об этих принципах, но они западной стороной не исполнялись».

    В начале конфликта Россия предлагала Киеву, чтобы Украина «на известных минских условиях договоренности воссоединила эту часть, которая от них уходила», но в Киеве отказались – «и в результате начался вооруженный конфликт». Путин заявил, что Москву в данном случае «можно как угодно клеймить за то, что она начала «агрессию», но это просто не так.

    Напомним, Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с Путиным.

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    19 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».

    Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.

    Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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    19 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
    Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский музыкант Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) оказался на фото в иранских новостях о пленении израильского летчика, после чего публикацию быстро удалили.

    В Telegram-канале международного медиа RTVI указано, что иранское агентство Nour New объявило о захвате израильского военного летчика и опубликовало фотографию Андрея Макаревича.

    В новости музыкант был представлен как «плененный израильский пилот», однако вскоре публикация была удалена. Тем не менее несколько международных изданий успели процитировать эту новость до того, как она была признана фейком.

    Макаревич, комментируя инцидент, заявил, что считает произошедшее «русским фейком» и не усматривает в этом действий иранской государственной пропаганды.

    Ранее израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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