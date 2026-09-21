Жительница Кубани получила пять лет колонии за смертельные лекарства

Суд на Кубани приговорил женщину к пяти годам за продажу смертельных лекарств

Tекст: Вера Басилая

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая признана виновной в незаконной продаже медицинских препаратов, что привело к гибели двух человек, передает РИА «Новости».

По данным региональной прокуратуры, с 2020 по 2024 год осужденная входила в состав преступного сообщества. Участники группы сбывали лекарства без лицензии через помещения, специально замаскированные под аптеки. Общая сумма незаконной выручки превысила 501 млн рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела и личности виновной назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», – заявили в ведомстве.

Ранее российские правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота недоброкачественные препараты на 657 млн рублей.