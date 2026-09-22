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    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня

    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Кулеба пообещал амнистию для бежавших украинских уклонистов

    Кулеба пообещал амнистию для украинских уклонистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об амнистии мужчин, незаконно покинувших страну, чтобы избежать службы в рядах ВСУ и участия в боевых действиях.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «какой-то амнистии» для мужчин, которые незаконно покинули страну во время конфликта, передает РИА «Новости».

    «Будет амнистия какая-то. Всем скажут: «Вернись, я все прощу». Не волнуйтесь», – заявил Кулеба в эфире своего YouTube-канала.

    Так украинский экс-министр ответил на вопрос о последствиях для граждан, незаконно покинувших страну в период боевых действий.

    Кулеба считает, что после завершения конфликта власти не станут преследовать уклонистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудников Красного Креста задержали в Киеве за помощь уклонистам. Украинские врачи выдали тысячу поддельных справок уклонистам.

    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине.

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    21 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда

    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет WSJ.

    Согласно документам, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и американские официальные лица, санкции запретят большинство транзакций с Международным торговым судом (МТС) после льготного периода в шесть-семь месяцев.

    «Это потенциально может парализовать работу суда, запретив ему проводить операции в долларах США и отрезав его от значительной части мировой финансовой системы», – отмечает WSJ.

    Газета указала на то, что подобные шаги администрации США являются резкой эскалацией усилий Вашингтона по ликвидации МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Администрация Трампа не скрывает презрения к МУС и стремится подорвать его авторитет. Американские чиновники хотят, чтобы суд отозвал ордера на арест израильских лидеров, а также прекратил расследование в отношении американских войск в Афганистане», – добавило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

    Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США, а Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    21 сентября 2026, 06:53 • Новости дня
    Выживший после сработавшей под ногой мины боец рассказал о «штурмовом фарте»

    Боец выжил после сработавшей под ногой мины

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский военнослужащий с позывным Циркач спасся от серьезного ранения благодаря слабой детонации самодельной украинской мины, замаскированной под сладость.

    Старший сержант 35-й гвардейской бригады группировки «Центр» с позывным Циркач назвал «штурмовым фартом» спасение от самодельной мины ВСУ, передает РИА «Новости». Взрывное устройство, замаскированное под шоколадный батончик, сработало не в полную силу.

    «Очень много там раскидано всяких взрывоопасных предметов и, получается, наступил на «шоколадку», так называемую самодельную мину. Сначала даже боялся на ногу посмотреть. Потом оказалось, просто ботинок разбило и ногу отшибло. Бинтом замотался, отлежался сутки и дальше пошел работать. Может, это просто штурмовый фарт», – рассказал военнослужащий.

    Боец отметил, что на подступах к населенному пункту Золотой Колодезь в ДНР, который освободили 18 сентября, и на его территории ВСУ оставили множество разнообразных взрывных устройств.

    По мнению Циркача, слабая детонация мины могла быть связана с давностью ее изготовления.

    Ранее другой боец Вооруженных сил России с позывным Каспер сообщал об использовании ВСУ мин, замаскированных под шоколадные батончики. Кроме того, украинские боевики минируют оставленные рации и тела погибших сослуживцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России рассказал, для чего боевики ВСУ раскидывают в лесу носки. ВСУ также стали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведывательные данные, устаревшие изображения и чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способствовали ракетному удару, в результате которого в иранском Минабе погибли 123 ребенка.

    По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

    Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

    Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

    Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

    По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

    Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

    В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.

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    21 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Российские оружейники напечатали титановые детали для автоматов на 3D-принтере

    Ростех изготовил партию титановых дульных тормозов методом 3D-печати

    Tекст: Мария Иванова

    В России освоили выпуск деталей для стрелкового оружия на 3D-принтере, напечатав первую партию титановых дульных тормозов весом до 300 граммов.

    Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации выпустил партию комплектующих для стрелкового вооружения, передает Telegram-канал госкорпорации Ростех.

    Специалисты изготовили дульные тормоза-компенсаторы-пламегасители всего за одни сутки. Для печати применялся отечественный титановый порошок и метод селективного лазерного сплавления.

    Инновационный подход позволил создать устройства, которые значительно легче своих классических аналогов. Масса одного такого изделия не превышает 300 граммов. Деталь крепится на ствол, эффективно гасит вспышку и снижает отдачу при стрельбе.

    Напечатанный элемент имеет сложную геометрию с рельефными перегородками и отверстиями под углом. Производить подобные детали традиционными методами долго, дорого и чревато геометрическими отклонениями. Использование 3D-печати помогло существенно ускорить процесс и заметно снизить себестоимость готовой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок аддитивных технологий достиг объема в 22,3 млрд рублей в 2025 году.

    Объединенная двигателестроительная корпорация наладила выпуск силовых установок из полностью отечественных деталей.

    Специалисты Ростеха увеличили объемы ремонта и модернизации стрелкового оружия на 10%.

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    21 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Латвия, Литва и Эстония выразили желание закупить японские вооружения

    Kyodo News: Латвия, Литва и Эстония захотели купить японское оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми официальное письмо о заинтересованности в закупке японских вооружений.

    Министры обороны трех стран уведомили об интересе к военной продукции в мае в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    В документе указывались конкретные виды военного снаряжения, однако детальные сведения о потребностях прибалтийских стран не приводятся.

    В конце апреля Токио отменил действовавший запрет на экспорт вооружений. После этого Япония договорилась о поставке Австралии новейших ракетных фрегатов класса «Могами» и начала переговоры о продаже таких кораблей Новой Зеландии.

    Кроме того, Филиппины и Индонезия проявили интерес к получению списанных из состава японских ВМС подержанных ракетных эсминцев и подлодок. Токио обсуждает вопрос поставки этим государствам зенитных и противокорабельных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Токио пригрозил остановить поставки деталей оружия странам-агрессорам.

    В конце апреля Министерство иностранных дел сообщило о заверениях Японии не поставлять вооружения на Украину.

    В середине апреля японские власти отменили ограничения на экспорт военной продукции.

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    21 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» вскрыли и уничтожили до двух взводов ВСУ в районе Подсреднего

    ВС России уничтожили до двух взводов ВСУ в районе Подсреднего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта, выявили и уничтожили на Харьковском направлении до двух взводов ВСУ убитыми и ранеными.

    «Для прорыва окружения противник сосредоточил внушительную группировку сил и средств в районе н. п. Подсреднее. Район формирования боевых групп вскрыт разведкой «Северян», после чего по ним нанесено комплексное огневое поражение всеми имеющимися огневыми средствами. Потери противника составили до двух взводов убитыми и ранеными, а также до 10 единиц техники», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, украинское командование перебросило из Ровненской в Харьковскую область подразделения недавно сформированной 167-й омбр. По словам российских военнослужащих, укомплектованность бригады крайне низкая, к тому же в большинстве солдаты ВСУ не имеют боевого опыта.

    При этом на Волчанском направлении «Северяне» продвинулись в районе Польной и Новоалександровки на 600 м, а на Великобурлукском – сорвали три попытки ВСУ прорвать кольца окружения с внешней стороны.

    «Противник выдвинулся из района Великого Бурлука на ббм и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено», – доложили бойцы «Севера».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе идут стрелковые бои в районе Толстодубово. В Краснопольском районе продолжаются бои в районе населенного пункта Степок. А в Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках на расстояние до 700 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» лишили снабжения ВСУ под Харьковом, сбив 200 дронов. Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Группировка войск «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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    21 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    ВМС Тайваня приготовились получить первую подлодку собственного производства

    Tекст: Мария Иванова

    ВМС Тайваня в октябре могут получить первую подводную лодку собственного производства «Хайкунь», сообщил председатель Ассоциации безопасности и развития острова Цзи Дунъюнь.

    Подлодка была замечена 21 сентября во время 21-го ходового и 15-го погружного испытания. Цзи Дунъюнь отметил, что все тестовые мероприятия находятся на завершающей стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Taipei Times.

    Морские испытания «Хайкунь» начались 17 июня 2025 года после завершения тестов на суше. Изначально передача субмарины военно-морским силам планировалась на ноябрь 2025 года, но сроки были сдвинуты из-за задержек на этапе испытаний.

    Подводная лодка «Хайкунь» была спущена на воду 28 сентября 2023 года. Ее длина составляет около 70 метров, ширина – восемь метров, высота – 18 метров, а водоизмещение – 2500–3000 тонн. Субмарина вооружена шестью торпедными аппаратами, управляемыми торпедами Mk-48 и противокорабельными ракетами UGM-84 «Гарпун».

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что власти Тайваня тратят деньги жителей на ветер, подчеркнув неизбежность воссоединения острова с материковым Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД КНР Ван И заявил о невозможности отделения Тайваня от материкового Китая.

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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