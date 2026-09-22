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NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы в 2027 году
NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы
Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями, пишет The New York Times.
«Это не вопрос выбора. Это необходимость. Другие, кто говорил об этом, затем отказались от своих слов. Они поддались давлению или другим идеям. Для меня этот вопрос, наряду с вопросом коррупции, – это вопрос чести», – заявил аль-Заиди о своем плане разоружения.
План поэтапного разоружения, который аль-Заиди впервые изложил в интервью газете The New York Times (NYT) в Багдаде, будет иметь ключевое значение для того, как Ирак будет поддерживать баланс между двумя важнейшими союзниками, США и Ираном, в то время как эти страны находятся в состоянии войны.
Ирак находится под растущим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа, важнейшего партнера в сфере безопасности и экономики, с целью нейтрализации проиранских сил, которые накопили не только военную мощь, но и политическую власть.
В то же время Иран, сосед Ирака, стремится усилить влияние в стране и расширить использование этих ополчений в войне с Вашингтоном, сказано в статье.
Разоружение ополченцев доставляло немало хлопот предыдущим иракским лидерам, включая тех, кто обладал гораздо большим опытом, чем аз-Заиди, отмечает газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Багдад летом предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном. Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу. Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США.