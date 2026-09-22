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    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    22 сентября 2026, 01:40 • Новости дня

    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы в 2027 году

    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями, пишет The New York Times.

    «Это не вопрос выбора. Это необходимость. Другие, кто говорил об этом, затем отказались от своих слов. Они поддались давлению или другим идеям. Для меня этот вопрос, наряду с вопросом коррупции, – это вопрос чести», – заявил аль-Заиди о своем плане разоружения.

    План поэтапного разоружения, который аль-Заиди впервые изложил в интервью газете The New York Times (NYT) в Багдаде, будет иметь ключевое значение для того, как Ирак будет поддерживать баланс между двумя важнейшими союзниками, США и Ираном, в то время как эти страны находятся в состоянии войны.

    Ирак находится под растущим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа, важнейшего партнера в сфере безопасности и экономики, с целью нейтрализации проиранских сил, которые накопили не только военную мощь, но и политическую власть.

    В то же время Иран, сосед Ирака, стремится усилить влияние в стране и расширить использование этих ополчений в войне с Вашингтоном, сказано в статье.

    Разоружение ополченцев доставляло немало хлопот предыдущим иракским лидерам, включая тех, кто обладал гораздо большим опытом, чем аз-Заиди, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багдад летом предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном. Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу. Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США.

    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    19 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов

    Анкара допустила задействование Мекканского оборонного альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Хакан Фидан не исключил возникновения военных нужд у участников нового оборонного пакта на фоне постоянных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре.

    Турецкое дипломатическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг обстрелов территории Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    В эфире канала NTV глава министерства прокомментировал перспективы активации недавно созданного объединения.

    «Возможно, возникнут военные потребности – мы следим за ситуацией», – заявил руководитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов о будущем союза.

    Ранее дипломат подчеркивал открытость Мекканского альянса для других государств Ближнего Востока и прогнозировал рост его влияния. Оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в августе 2026 года. Этот документ гарантирует совместные действия стран при возникновении угрозы для одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Власти Эр-Рияда запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак йеменских хуситов.

    Исламабад направил Тегерану предупреждение с требованием обуздать эту группировку.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    19 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по Эр-Рияду и Янбу

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении массированных ракетных ударов по стратегическим объектам в столице Саудовской Аравии и инфраструктуре нефтяной компании Aramco.

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали территорию Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и дронов, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы провели две успешные военные операции с помощью большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, первая атака была направлена на стратегические объекты в Эр-Рияде, вторая – на инфраструктуру компании Aramco в городе Янбу. Хуситы утверждают, что в результате ударов возникли масштабные пожары.

    Представитель движения добавил, что эти действия стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по Йемену. Он отметил, что саудовские ВВС нанесли 732 удара с использованием истребителей F-15 и Typhoon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября йеменское движение «Ансар Алла» атаковало ракетами нефтяную компанию Aramco в городе Янбу.

    Днем ранее ВВС Саудовской Аравии нанесли 52 удара по контролируемым хуситами территориям Йемена.

    До этого повстанцы обстреляли десятками ракет саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция арабских стран, воюющая в Йемене, перехватила баллистическую ракету, выпущенную силами йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами) по территории Саудовской Аравии, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная милицией хуситов в направлении Эр-Рияда», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» нанесло массированные ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда и инфраструктуре Aramco в Янбу.

    Ранее хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Aramco и авиабазе Хамис-Мушайт.

    Также повстанцы атаковали авиабазу имени короля Халеда десятками ракет и беспилотников в ответ на обстрелы своей страны.

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    19 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    В Иране казнили шпиона за передачу военных секретов «Моссаду»

    В Иране повесили мужчину за передачу «Моссаду» данных о военных объектах

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране казнили местного жителя Хосейна Педарана, которого обвинили в передаче израильской разведке «Моссад» данных о военных объектах в провинции Исфахан.

    Иранские власти привели в исполнение смертный приговор мужчине, признанному виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    «Хосейн Педаран, сын Хамида-Резы, предоставивший «Моссаду» информацию о чувствительных военных объектах страны в провинции Исфахан, был арестован и осужден за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом. После проведения предусмотренных законом процедур и подтверждения приговора верховным судом страны он понес заслуженное наказание за свои деяния и был повешен на виселице правосудия», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ иранская сторона предприняла собственные атаки. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Ирана казнили двух человек за передачу секретных данных израильской разведке.

    Месяцем ранее в Исламской Республике повесили участника массовых беспорядков за связи со спецслужбами Израиля.

    В январе суд привел в исполнение смертный приговор передавшему секретные сведения за цифровую валюту гражданину.

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    19 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Резервуар с топливом Aramco загорелся у аэропорта Эр-Рияда

    Пожар на топливном складе Aramco вызвал сбои в работе аэропорта Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    В районе международного аэропорта Эр-Рияда вспыхнул крупный пожар на нефтяном резервуаре компании Aramco, что привело к задержке рейсов.

    Сильный пожар начался на топливном складе неподалеку от международного аэропорта имени Короля Халеда на северо-востоке столицы Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Над районом авиаузла поднимаются клубы густого черного дыма и видны языки пламени. Возгорание произошло на одном из резервуаров саудовской нефтяной компании Aramco.

    Происшествие привело к сбоям в авиасообщении. Из-за пожара задержано и отменено несколько рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак.

    Днем ранее йеменские хуситы нанесли удары по стратегическим объектам компании Aramco.

    До этого повстанцы атаковали беспилотниками саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 03:44 • Новости дня
    Хегсет назвал ложью данные Washington Post о занижении потерь Пентагоном

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Пентагона Пит Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post в сокрытии ведомством реальных потерь американской армии в ходе конфликта с Ираном.

    «Это отвратительно и лживо. Полная ложь», – написал Хегсет в социальной сети X.

    Министр подверг критике издание Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Washington Post сообщила о занижении Пентагоном реального числа погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Американское оборонное ведомство оценило официальное число погибших в конфликте с Ираном военных в 18 человек. Источники Washington Post говорят, что погибли более 20 человек.

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    19 сентября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Эр-Рияде и провинции Аль-Хардж прозвучали взрывы

    Al Araby: В столице Саудовской Аравии прогремели взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, аналогичные инциденты зафиксированы в соседней провинции Аль-Хардж.

    Несколько мощных хлопков прозвучало в столице Саудовской Аравии после предупреждения о воздушной угрозе, передает РИА «Новости».

    Взрывы зафиксированы в провинции Эр-Рияд впервые с начала противостояния с мятежниками-хуситами в середине июля. Кроме того, аналогичные инциденты произошли в соседней провинции Аль-Хардж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии из-за дефицита ракет-перехватчиков запросили военную помощь у союзников.

    Президент США по просьбе Эр-Рияда отказался наносить удары по йеменским хуситам.

    В конце августа королевство допустило возобновление масштабных боевых действий против мятежников.

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    19 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Взрыв на оружейном складе в Сирии унес жизни 11 солдат

    Минобороны Сирии сообщило о гибели 11 солдат при взрыве склада

    Tекст: Мария Иванова

    В сирийском городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 11 военнослужащих, еще девять человек получили ранения.

    Одиннадцать военнослужащих погибли в результате взрыва на оружейном складе в сирийском Дейр-эз-Зоре, передает ТАСС.

    В заявлении Минобороны переходного правительства республики говорится, что тела погибших солдат извлекли спасатели при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш.

    «Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы», – сказано в сообщении ведомства. Еще девять человек получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел в пятницу вечером, после чего территория военного объекта была оцеплена. Местная администрация сообщила, что в настоящее время ведется расследование для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября жертвами детонации на складе боеприпасов в сирийском городе Сармада стали 14 человек.

    В июле взрыв мины около военного аэродрома в провинции Хомс унес жизни пяти человек.

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    19 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала позиции «Хезболлы» на юге Ливана

    Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в провинции Набатия на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия, предупредив мирное население о готовящихся атаках.

    Самолеты совершили не менее пяти рейдов на город Набатия-эль-Фаука и прилегающие территории, передает ТАСС.

    Также зафиксированы атаки на несколько районов в долине Вади-эс-Сулюки. Инженерные подразделения подорвали заминированные дома сторонников движения в населенных пунктах Бейт-Яхун, Эль-Байяд и Эль-Мансури.

    Израильские военные возвели понтонные переправы через реку Литани и проложили грунтовые дороги для тяжелой техники. Эксперты полагают, что подобные действия указывают на подготовку к расширению масштабов военной операции на северном берегу реки и в регионе Западное Бекаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская авиация разбомбила оружейные склады шиитского движения в районе Набатии.

    Ранее артиллерия ЦАХАЛ обстреляла стратегическую высоту Али ат-Тахер на юге Ливана.

    В июле инженерные подразделения приступили к сносу ливанской гражданской инфраструктуры тяжелыми бульдозерами.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

    Интенсивность судоходства в Ормузском проливе упала в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе в субботу и воскресенье судоходство снизилось примерно в три раза по сравнению с показателями за выходные неделей ранее, передает Reuters.

    По данным о судоходстве, за выходные через Ормузский пролив прошли 12 грузовых судов против 35 в предыдущие выходные на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и отношений между США и Ираном, которые зашли в тупик, пишет Reuters.

    В субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, а один пустой крупный газовоз зашел в залив, отмечает РИА «Новости».

    В воскресенье из пролива вышли два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика, при этом в залив вошли два небольших нефтяных танкера.

    До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 125 крупных коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    В начале месяца США признали падение нефтяного трафика через пролив.

    В прошлом месяце МИД Ирана заявил, что пролив нельзя «захватить твитом».

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    21 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Новак сообщил о планах России нарастить экспорт угля на Ближний Восток

    Новак: Россия планирует нарастить экспорт угля на Ближний Восток и в Африку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России увеличить экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в рамках новой стратегии.

    Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности до 2050 года, передает РИА «Новости». Одно из ключевых направлений документа посвящено расширению экспорта отечественного угля.

    «Расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами – Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку», – перечислил приоритеты Новак в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

    В прошлом году отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В июле текущего года Россия почти втрое увеличила экспорт угля в Индию.

    Ранее Минэнерго объявило о планах занять треть китайского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    При обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Ормузского пролива неизвестным снарядом был атакован проходящий танкер, в результате чего легкие ранения получили два моряка, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Два члена экипажа танкера пострадали при обстреле судна, передает ТАСС.

    Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом.

    В ведомстве уточнили, что после атаки танкер продолжил движение к порту назначения своим ходом. Название пострадавшего судна и порт его приписки пока не раскрываются.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе.

    В начале месяца у побережья Омана три неизвестных снаряда ударили по коммерческому танкеру.

    В этот же день неизвестные обстреляли два крупных судна для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии и Южной Кореи.

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    21 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям

    КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.

    Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.

    Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.

    В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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