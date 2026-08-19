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    Экс-министр обороны Украины Федоров заявил о кризисе власти и призвал к выборам
    Ростех передал армии новейшие «Панцири»
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    ВС России поразили сухогруз в Черном море и склад ГСМ в Черноморске
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    26 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

    0 комментариев
    19 августа 2026, 10:12 • Новости дня

    Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле

    Россия в июле почти втрое увеличила экспорт угля в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    В июле 2026 года Россия увеличила экспорт угля в Индию почти в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики.

    Как пишет «Коммерсантъ», поставки коксующегося сырья выросли в три раза, достигнув 1,8 млн тонн, а энергетического – в 2,5 раза, до 1,82 млн тонн. По сравнению с июнем экспорт увеличился на 50% и 21% соответственно.

    По итогам семи месяцев отгрузки энергетического угля выросли на 48%, составив 7,2 млн тонн. Это обеспечило стране четвертое место среди ключевых экспортеров после Индонезии, ЮАР и США. В июле Россия стала вторым поставщиком коксующегося угля, уступив лишь Австралии с объемом в 3,5 млн тонн.

    Аналитики BigMint связывают рост доли российского энергетического угля с дисконтами и доступным фрахтом, что критично для индийских производителей цемента. При этом эксперты NEFT Research предупреждают о логистических сложностях. Ограниченная доступность южных портов вынуждает покупателей заранее искать альтернативные маршруты поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Стабильный спрос со стороны Индии спровоцировал рост цен на сырье в западных портах России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о продолжении поставок энергетического и коксующегося угля на индийский рынок.

    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    18 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский бренд электромобилей «Атом» намерен значительно увеличить географию сервисной инфраструктуры. Сейчас компания заключила соглашения с 26 сервисными партнерами в восьми городах страны, а к 2027 году рассчитывает присутствовать уже в 16 городах.

    Как сообщили в пресс-службе «Атома», договоры заключены с партнерами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде, передает ТАСС. Следующим этапом станет расширение сети еще на восемь городов.

    При этом долгосрочные планы компании предусматривают гораздо более широкое покрытие. К 2029 году сервисная сеть «Атома» должна объединять партнеров уже в 48 городах России.

    Одновременно бренд развивает мобильные форматы обслуживания. Летом «Атом» запустил выездной консьерж-сервис, в рамках которого к владельцам электромобилей приезжают подготовленные инженеры. Специалисты проводят диагностику непосредственно на месте и при возможности устраняют обнаруженные неисправности.

    В дальнейшем мобильные возможности сервиса планируется расширить. К проекту должна присоединиться дежурная станция на базе автомобиля, оснащенная генератором мощностью 8 кВт. В ее комплектацию также войдет оборудование для проведения работ с мотор-редуктором и электропроводкой. Такая станция сможет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и оказывать дополнительную поддержку стационарным сервисным партнерам.

    Обслуживать электромобили смогут станции, которые прошли специальную подготовку в соответствии со стандартами «Атома». Кроме того, корпоративные машины допускается ремонтировать на сервисных площадках крупных B2B-клиентов.

    За формирование единых требований к сервисным партнерам отвечает инженерный центр бренда. Его специалисты проверяют ремонтные технологии на автомобилях, устанавливают нормативы времени для отдельных операций и определяют требования к оборудованию и программному обеспечению.

    При возникновении сложных технических проблем партнеры смогут обращаться за поддержкой в инженерный центр. Там проводят расширенную диагностику, после чего разрабатывают методику устранения неисправности, которую в дальнейшем можно применять и при аналогичных случаях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие «Кама» передало первые электромобили «Атом» покупателям.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового российского авто.

    Сборку первого предсерийного экземпляра машины осуществили на столичном автозаводе «Москвич» в прошлом году.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    18 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

    В богослужении вместе с предстоятелем Русской православной церкви приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский, передает ТАСС.

    Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ – в июле 2026 года специалисты проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа напольных плит были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    Там реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

    Дмитрий Донской – великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета

    Сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи

    Названа причина масштабного сбоя в работе Рунета
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные неполадки в российском сегменте интернета возникли из-за проблем с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте, сообщил доменный регистратор «Рег.ру».

    В «Рег.ру» сообщили, что причиной неполадок в работе российского сегмента интернета стали перебои в подаче электроэнергии на крупном узле связи, передает ТАСС.

    «Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в «Рег.ру». Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла», – пояснили представители доменного регистратора.

    Накануне масштабное отключение электроэнергии в Новосибирске вызвало крупный сбой в работе сервисов компании «Ростелеком».

    В начале августа пользователи по всей стране зафиксировали проблемы с доступом к популярным маркетплейсам и банковским приложениям.

    Весной жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи и государственных порталов.

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    18 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета

    Трофейный немецкий танк «Пантера» нашли под зданием КНИТУ в Казани

    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета
    @ kstu.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе строительных работ на территории казанского вуза рабочие раскопали немецкий танк времен Великой Отечественной войны, который ранее использовался как бронеяма.

    Во время разбора старого складского помещения в корпусе «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) строители обнаружили немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как «Пантера». Боевая машина находилась в специально оборудованной яме с кирпичной кладкой и ступенями, ведущими к башне, сообщается на сайте вуза.

    «Этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther выполнял в КХТИ в послевоенные годы функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов», – рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных. По его словам, танк использовался для лабораторных работ и научных исследований на спецфакультете, изучавшем химию и технологию порохов и взрывчатых веществ.

    Как отметил краевед Евгений Григорьев, трофейная техника поступала в Казань для изучения курсантами танкового училища. Предполагается, что эта «Пантера» могла быть захвачена во время Курской битвы. Толстая броня танка идеально подходила для подрывов опытных образцов, которые студенты и ученые проводили дистанционно.

    В начале 50-х годов в институте построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Использование танка прекратили, спуск засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. С тех пор подземный объект не использовался более 60 лет и превратился в настоящую университетскую легенду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Уралвагонзавода изучили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Российские десантники захватили эту боевую машину с полным боекомплектом в Курской области.

    Ранее во Франции злоумышленники осквернили памятник в виде танка времен Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    18 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме за коррупцию и злоупотребление служебным положением, обязался после освобождения освободить Абхазию от абхазов «всеми необходимыми способами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своем посте в социальных сетях Саакашвили, в частности, говорит, что «категорически против романтизации абхазского общества».

    «До сих пор общество Абхазии проникнуто идеологией фашистского типа по отношению к другим народам, и это касается не только грузин, поэтому у меня нет (к абхазам) никаких симпатий», – заявил он.

    По его словам, «абхазы беспомощны развивать территории, на которых засели».

    «Одичавшие группы людей напрасно занимают эти золотые земли, – заявил Саакашвили. – Я намерен вместе с другими патриотами вернуть Абхазию под грузинский контроль, а если это кому-то не нравится, пусть переселяется в другие страны».

    «Мы восстановим контроль (над Абхазией) всеми необходимыми способами. В Сухуме должна быть столица Грузии, близко к Европе и Украине», – отметил экс-президент Грузии.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Ника Гварамия предложил вообще избавиться от Абхазии как от «исторической травмы», вызвав критику властей Грузии.

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    19 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского

    НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского

    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.

    Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.

    «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.

    Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

    В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.

    В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.

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    18 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоящие международные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, а публичные обсуждения не имеют отношения к реальному диалогу государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отреагировал на недавние публикации в средствах массовой информации о якобы скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля в беседе с «Вестями» подчеркнул естественность такого формата работы.

    «Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон осознают важность восстановления двусторонних контактов.

    Ранее Юрий Ушаков рассказал о закрытом формате обсуждения украинского урегулирования. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул целесообразность проведения переговоров в атмосфере тишины.

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    19 августа 2026, 07:42 • Новости дня
    Медведь утащил в лес и растерзал 29-летнюю туристку на Алтае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Республике Алтай дикий медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил ее, сообщил источник в экстренных службах.

    «Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал», – сказал собеседник, передает ТАСС.

    Он пояснил, что инцидент произошел в селе Артыбаш. Местные жители пытались помочь, но животное бросалось на них, и никто ничего не смог сделать. Девушка скончалась.

    Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении агрессивного животного. В региональном управлении МВД сообщили, что погибшей было 29 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее медведь насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

    В прошлом году на Камчатке хищник атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

    Спустя несколько дней охотники застрелили вернувшегося на место происшествия старого зверя.

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    18 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре худшим инцидентом вокруг ЗАЭС за время конфликта.

    «МАГАТЭ проинформировали о том, что сегодня около 06.00 на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Директор ЗАЭС сообщил команде МАГАТЭ, что в результате взрыва пострадали 16 сотрудников станции и подрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что агентство также получило информацию об атаках в промышленной зоне станции. Информации о повреждениях, угрожающих ядерной безопасности, не поступало. Рафаэль Гросси призвал ответственных командиров немедленно прекратить подобные действия, создающие серьезные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

    До этого руководитель международной организации исключил возможность вооруженного воздействия на любые ядерные объекты.

    Ранее украинский беспилотник ранил троих восстанавливавших станцию специалистов Росатома.

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    18 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки теплоэлектростанция украинской энергетической компании ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии, сообщили в компании.

    Нанесен массированный удар по теплоэлектростанции украинской энергетической компании ДТЭК, в результате она полностью остановила выработку электроэнергии, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Оборудование критического объекта получило значительные повреждения, что сделало невозможным дальнейшую генерацию. Представители компании официально подтвердили факт масштабных разрушений в своем заявлении, отметив, что с начала спецоперации их станции подвергались ударам более 230 раз.

    Славянская ТЭС получила критические повреждения после ударов российских войск.

    В начале июня украинская компания ДТЭК сообщила о существенных разрушениях оборудования на одной из своих теплоэлектростанций.

    Несколькими днями ранее энергетические объекты этого холдинга в Киеве пострадали в результате ночных взрывов.

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    18 августа 2026, 21:49 • Новости дня
    Выехавшим за рубеж украинским пенсионерам решили перестать выплачивать пособия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинским пенсионерам, выехавшим за рубеж, решили перестать выплачивать социальные пособия, сообщили в силовых структурах.

    «Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», – уточнил источник, передает РИА «Новости».

    Официальной причиной такого решения называют отсутствие необходимых межгосударственных соглашений. Однако в действительности государство идет на этот шаг из-за тотального дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года многие украинские пенсионеры-переселенцы столкнулись с прекращением выплат.

    Ранее Пенсионный фонд Украины отказался платить пенсии почти 300 тыс. внутренне перемещенных лиц из-за непрохождения физической идентификации.

    В прошлом году Всемирный банк отметил падение реальных заработков наиболее уязвимых украинских домохозяйств более чем на 30%.

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