Путин поздравил музыкальную школу Гнесиных с 80-летием

Tекст: Дарья Григоренко

«Поздравляю вас с 80-летием Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных. За минувшие годы ваша родная школа прошла большой созидательный путь, стала одной из важных, неотъемлемых составляющих уникальной системы подготовки профессиональных музыкантов, заложенной сестрами Гнесиными», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что школа остается центром притяжения для юных дарований из регионов России и зарубежья.

Путин подчеркнул, что в учебном заведении сохраняются традиции, внедряются новые методики и реализуются творческие проекты. Он пожелал коллективу и учащимся новых успехов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поздравил Тулу с юбилеем.

В мае он поздравил режиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем.

В марте глава государства поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем.