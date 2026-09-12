Путин поздравил Тулу с юбилеем

Путин назвал исключительной роль Тулы в укреплении государственности России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Тулы в связи с 880-летием города, сообщает официальный сайт Кремля. В своем обращении глава государства подчеркнул историческую значимость города.

«На протяжении веков древняя Тула играла исключительную роль в укреплении российской государственности, была свидетелем важных, поистине судьбоносных событий», – говорится в поздравительном послании.

Владимир Путин также отметил неразрывную связь истории города с развитием оружейного дела. По его словам, именно в Туле создавались уникальные образцы вооружения, а оборонная мощь страны укреплялась благодаря таланту и самоотверженному труду местных мастеров и конструкторов.

Глава государства обратил внимание на современное развитие города, отметив строительство новых жилых кварталов, школ, музеев и благоустройство общественных пространств. Сегодня Тула стала настоящим центром притяжения для гостей со всей России и из-за рубежа, добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года президент назвал впечатляющим рост промышленности Тульской области. В июне текущего года при атаке украинских дронов на город погибли три человека. В июле специалисты обезвредили найденный на балконе жилого дома фрагмент беспилотника.