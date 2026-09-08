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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    4 комментария
    8 сентября 2026, 11:57 • Новости дня

    Песков: Визит Путина в Индию начнется через пару дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели должен стать важным событием для России и Индии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Через пару дней он [Путин] начнет свой визит в Индию, в Нью-Дели. Он примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом. В то же время там пройдет очень значимая для обеих стран двусторонняя встреча с премьер-министром [республики Нарендрой] Моди», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Пескова, значимость предстоящего визита связана не только с участием в работе объединения БРИКС, но и с двусторонней повесткой Москвы и Нью-Дели. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии в лице министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара заявили об ожидании визита президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на участие Владимира Путина в двухдневном саммите БРИКС в столице Индии в сентябре.

    Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке провели двусторонние переговоры в государственной резиденции «Ала-Арча».

    7 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился создать новую межведомственную комиссию, которая займется применением временных ограничений в отношении уклоняющихся от наказания за рубежом.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания» постановляю: 1. Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о временных ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов.

    Ранее депутаты Госдумы ввели 14 строгих запретов для скрывающихся за границей правонарушителей.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о начале действия жестких санкций против уехавших преступников.

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    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    7 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Медведев стал главой попечительского совета фонда «Сколково»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета фонда «Сколково» и назначил его руководителем зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

    Соответствующий указ уже размещен на портале правовой информации и вступил в силу 7 сентября, передает РИА «Новости». «Назначить председателем попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведева Д. А.», – говорится в тексте документа.

    Полномочия членов совета рассчитаны на семь лет. В обновленный состав также вошли чиновники и руководители госкорпораций. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Кроме того, участниками совета стали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, Ростеха Сергей Чемезов и президент РАН Геннадий Красников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии.

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    7 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению мира и приверженность переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия высоко оценивает работу американских переговорщиков, передает ТАСС.

    «Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Двумя днями ранее российский лидер поручил прекратить удары по Киеву на трое суток из-за визита делегации США.

    В июле Дмитрий Песков подтвердил готовность Дональда Трампа прислушиваться к позиции Москвы.

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    7 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина с эмиссарами США шагом к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прошедшая в субботу встреча президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, передает ТАСС.

    «Безусловно, любые попытки более или менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле высоко оценивают миротворческие усилия американских переговорщиков.

    При этом Песков отказался раскрывать детали переговоров. В частности, он не стал уточнять, чем именно предложения Уиткоффа и Кушнера отличались от договоренностей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своих спецпосланников в Москву с предложением об окончании конфликта.

    В субботу российский лидер Владимир Путин принял американских делегатов в Кремле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу содержательной и предельно откровенной.

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    7 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин присвоил имя Ахмата-Хаджи Кадырова железнодорожной станции в Грозном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин официально переименовал железнодорожный узел чеченской столицы в честь Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Глава государства подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

    «Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – говорится в тексте опубликованного распоряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого главы Чечни.

    Глава республики Рамзан Кадыров сообщил о телефонном звонке российского лидера в день юбилея отца.

    Накануне памятной даты в названном в честь Ахмата-Хаджи Кадырова аэропорту Грозного запустили новую взлетно-посадочную полосу.

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    7 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин заявил о героическом участии дагестанцев в спецоперации

    Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие жителей Дагестана в специальной военной операции, отметив их мужество на всех уровнях командования.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», – отметил глава государства.

    По словам президента, представители Дагестана достойно проявляют себя в различных группировках войск, демонстрируя мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Ранее президент высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции.

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    7 сентября 2026, 16:55 • Новости дня
    Путин сделал ежегодным форум «Малая родина – сила России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил каждый год проводить Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» и присуждать премию выдающимся представителям местного самоуправления.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ уже опубликован на официальном портале правовых актов, передает РИА «Новости». Инициатива призвана повысить престиж работы на местах.

    «В целях популяризации муниципальной службы и поддержки представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления, постановляю: установить, что Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» проводится ежегодно», – говорится в тексте документа.

    Этим же указом российский лидер распорядился каждый год проводить церемонию вручения премии «Служение». Для подготовки обоих мероприятий будет сформирован специальный организационный комитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года в Национальном центре «Россия» стартовал третий Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции из Калужской области.

    На торжественной церемонии глава государства назвал сплоченность народа главным условием для достижения успехов страны.

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    7 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе рабочей встречи президент обсудил ситуацию в регионе с врио руководителя Дагестана, сообщила пресс-служба в Max.

    Щукин доложил главе государства о ходе работ по устранению последствий весенних паводков. Стихийное бедствие обрушилось на республику в конце марта – начале апреля текущего года.

    Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам оказания необходимой помощи жителям региона, пострадавшим от наводнения.

    Президент поинтересовался у врио главы региона о том, как обстоят дела в Дагестане. «Напряженно, но очень интересно», – сказал Щукин, передает ТАСС.

    «Конечно, такая республика, такие люди красивые», – сказал Путин.

    В начале мая президент России назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Позже глава государства распорядился обеспечить социальные гарантии пострадавшим от весенних паводков жителям республики.

    В июне строители начали возведение новых жилых домов для лишившихся крова семей.

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    7 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания «Дома ветеранов» в Махачкале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу строительства специализированного центра для помощи участникам специальной военной операции в столице Дагестана.

    Глава государства в понедельник провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    Руководитель региона представил инициативу открытия в столице республики специализированного центра, объединяющего помощь бойцам специальной военной операции и их близким.

    «Это очень хорошая идея», – сказал Владимир Путин в ходе беседы.

    Президент добавил, что обязательно поручит правительству проработать этот вопрос. Он подчеркнул готовность федерального центра оказать необходимую поддержку проекту создания учреждения для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов СВО и их семей.

    Участники форума «Вместе победим» предложили новые меры помощи военнослужащим.

    Президент России Владимир Путин поручил оказывать максимальную поддержку родственникам погибших бойцов.

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    7 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин поручил усовершенствовать поддержку участников спецоперации в Дагестане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

    «Система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания», – подчеркнул Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным.

    В ходе встречи Щукин рассказал главе государства о ликвидации последствий паводка.

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    7 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с врио главы Дагестана Щукиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин в Кремле. Идет сегодня относительно спокойный рабочий график. Нет крупных публичных мероприятий», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, у российского лидера запланированы обычные рабочие встречи, одной из которых станет беседа с руководителем региона.

    В мае Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Тогда же полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка официально представил нового руководителя депутатам народного собрания республики.

    Выборы главы региона назначили на сентябрь.

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    7 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин потребовал помочь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

    Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Федору Щукину уделить особое внимание поддержке жителей республики, пострадавших от наводнения.

    Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным в Кремле, передает РИА «Новости». Главной темой обсуждения стала помощь жителям региона, пострадавшим от масштабного наводнения.

    В ходе беседы Федор Щукин доложил о ходе ликвидации последствий стихийного бедствия. Он подчеркнул, что процесс осложняется юридическими трудностями: часть пострадавшего жилья не была оформлена в собственность и не числилась на кадастровом учете.

    «Я вас как раз просил особо обратить на это внимание. Что-то не оформлено. Конечно, нужно все вовремя делать, понятно, но если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане началось строительство новых домов для пострадавших от наводнения семей.

    Врио главы республики Федор Щукин назвал ликвидацию последствий стихии главной задачей региональных властей.

    Президент России Владимир Путин призвал помочь с восстановлением жилья владельцам незаконных построек.

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    8 сентября 2026, 12:14 • Новости дня
    Песков: Путин и Моди обсудят экономическое сотрудничество в закрытом формате

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На предстоящей в пятницу встрече президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют уделить особое внимание экономическому сотрудничеству, часть деталей которого останется непубличной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах обсудить экономику на встрече Владимира Путина с Нарендрой Моди рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Прежде всего, как и всегда, двусторонняя повестка – торговля и экономическое сотрудничество в самом широком разрезе». По его словам, разговор лидеров намечен на пятницу.

    Песков указал, что конкретные направления экономического сотрудничества не будут раскрыты публично, чтобы недружественные страны не смогли помешать их развитию. Он отметил, что некоторые государства «пытаются вставлять палки в колеса» совместным проектам Москвы и Нью-Дели.

    Представитель Кремля добавил, что обсуждение этих вопросов пройдет в закрытом формате. При этом он заверил, что диалог по чувствительным темам будет вестись в «очень конструктивном ключе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с Моди в Бишкеке заявил о росте товарооборота между Россией и Индией за первые шесть месяцев 2026 года на 2,6%.

    Песков подчеркнул стратегический характер партнерства с Индией и ведение диалога даже в самых чувствительных областях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил задачу выработки механизмов экономического сотрудничества России и Индии, устойчивых к внешнему давлению.

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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