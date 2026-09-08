Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.4 комментария
Песков: Визит Путина в Индию начнется через пару дней
Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели должен стать важным событием для России и Индии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Через пару дней он [Путин] начнет свой визит в Индию, в Нью-Дели. Он примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом. В то же время там пройдет очень значимая для обеих стран двусторонняя встреча с премьер-министром [республики Нарендрой] Моди», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Пескова, значимость предстоящего визита связана не только с участием в работе объединения БРИКС, но и с двусторонней повесткой Москвы и Нью-Дели. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии в лице министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара заявили об ожидании визита президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на участие Владимира Путина в двухдневном саммите БРИКС в столице Индии в сентябре.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке провели двусторонние переговоры в государственной резиденции «Ала-Арча».