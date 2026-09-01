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Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.
Переговоры двух лидеров состоялись в государственной резиденции «Ала-Арча», передает РИА «Новости». Президент России прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
Диалог проходит на фоне массовых арестов лидеров армянской оппозиции, выступавших за укрепление традиционного добрососедства между Россией и Арменией.
С российской стороны во встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэнерго Сергей Цивилев, руководитель РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обсуждение на этой встрече референдума о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о планах проведения двусторонних переговоров на полях саммита ШОС.
Месяцем ранее главы государств по инициативе Еревана обсудили по телефону дальнейшие внешнеполитические шаги республики.