  • Новость часаБерлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
    Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в ФРГ
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 20:33 • Новости дня

    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике

    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании Arctic Endurance в Арктике

    Tекст: Денис Тельманов

    Финские военные присоединятся к арктическим маневрам Arctic Endurance, организованным Данией в Гренландии и на Фарерских островах, сообщили силы обороны республики.

    «Силы обороны Финляндии в начале осени примут участие в военных учениях Arctic Endurance под руководством Дании в арктическом регионе», – приводит РИА «Новости» заявление финских сил обороны.

    Местом проведения маневров станут территории Гренландии и Фарерских островов. От финской стороны в тренировках задействуют егерский полк специального назначения «Утти». При этом точное количество привлекаемых военнослужащих не раскрывается.

    В рамках программы трое представителей финских военно-морских сил отправятся нести службу на кораблях ВМС Дании. Мероприятия Arctic Endurance проходят в рамках масштабной операции Североатлантического альянса «Арктический часовой», направленной на усиление военного присутствия блока в регионе.

    К учениям также присоединятся Германия, Норвегия, Исландия, Бельгия, Франция и Нидерланды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датское командование впервые перебросило призывников в Гренландию для участия в маневрах.

    В мае военно-морские силы Финляндии провели масштабные учения вблизи российской границы.

    Правительство Словении направило двух офицеров на остров для подготовки к тренировкам «Арктическая выносливость».

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

    Комментарии (21)
    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

    Комментарии (15)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    Комментарии (9)
    1 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

    Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    В России наблюдается тенденция к воссозданию военных училищ. Обретение самостоятельности поможет вузам улучшить подготовку первичного офицерского звена и решать задачи прикладного характера, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. 1 сентября первокурсники Высшего военно-морского училища им. Фрунзе были приведены к присяге на борту «Авроры».

    «Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

    Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

    «Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

    Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

    «Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

    Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

    Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

    Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

    Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

    Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    Мирошник уличил Зеленского в наигранном возмущении из-за складов ВСУ

    Мирошник: Зеленский наигранно возмущен из-за складов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский симулирует негодование из-за военных складов в жилых домах, хотя прекрасно осведомлен об этой практике ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Зеленский вынужден был признать размещение военных складов в жилых районах, потому что был прижат к стенке и сотрясающая всю округу детонация не оставляла никаких альтернативных вариантов, кроме констатации, что в ВСУ размещают военные склады на территориях с гражданским населением», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинские войска регулярно прячут технику и боеприпасы в подвалах больниц, школ и жилых домов, используя мирных граждан в качестве живого щита.

    Недовольных таким соседством местных жителей зачастую расстреливают, отметил дипломат.

    «На территории ДНР у нас есть десятки зафиксированных точек, где ВСУ размещали свои склады в такого рода социальных учреждениях. И есть показания сотен мирных жителей с освобожденных территорий, которые констатировали, что это преднамеренная стратегия ВСУ - использовать гражданское население как живой щит», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о студентах и курсантах на поле боя в Сумской области

    ВСУ выпустили студентов и курсантов на поле боя в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и выяснили, что командование ВСУ выпустило на поле боя в Сумской области студентов военных вузов и курсантов.

    Бойцы рассказали, что в Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 23 участках. Продолжаются ожесточенные бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе бойцы продвинулись в районе Уланово и Толстодубово.

    «Подтверждены первые случаи участия в боевых действиях студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировку», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» успешно наступают: за сутки продвижение на двух участках составило до 200 м.

    На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Василевки на 150 м, на Великобурлукском направлении штурм-группы с тяжелыми боями продвигаются в районе Слизнево и Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 145 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили два населенных пункта в Сумской области. ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла». ВСУ размещали в Великом Приколе и Садках расчеты ПВО и пункты управления беспилотниками.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios назвал цели в Иране, по которым США планировали ударить

    Axios назвал удар по Ормузу целью США в борьбе с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам трех американских чиновников, президент США Дональд Трамп и его старшие помощники рассматривали возможность нанесения ограниченных ударов в Ормузском проливе, чтобы предотвратить восстановление Ираном своих радиолокационных и ракетных возможностей для атаки кораблей.

    «План, разработанный на прошлой неделе Центральным командованием США (CENTCOM) и поддержанный министром обороны Питом Хегсетом, не был одобрен Трампом перед обменом ударами с Ираном в эти выходные. Но он может дать ему зеленый свет после новой эскалации», – пишет портал Axios.

    Один американский чиновник сказал, что идея плана заключается в снижении риска иранских атак на нефтяные танкеры, корабли ВМС США и самолеты ВВС.

    В Белом доме заявили: «Президент сохраняет все имеющиеся в его распоряжении варианты. Иранцы хотят заключить сделку, но они всегда опаздывают на день и им не хватает доллара».

    По словам американских чиновников, CENTCOM обеспокоилось попытками Ирана восстановить свои радиолокационные, противовоздушные и противокорабельные ракетные возможности в проливе для более точного поражения кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак. Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта. Президент США пригрозил разнести на куски иранский остров Харк.


    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили более 115 тыс. дронов с начала года

    ПВО России уничтожила более 115 тыс. украинских беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    За восемь месяцев 2026 года над территорией России было перехвачено более 100 тыс. вражеских аппаратов самолетного типа, причем пик противоборства пришелся на август.

    С января по август над территорией России уничтожили не менее 115 259 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано в августе – 29 850 единиц.

    За три летних месяца системы ПВО нейтрализовали почти 60% от общего числа дронов, ликвидировав 69 098 целей. Самым результативным днем стало 18 августа, когда удалось сбить 1671 беспилотник. В среднем за восемь месяцев ежедневно уничтожалось около 474 аппаратов.

    Ранее в Минобороны подчеркивали, что европейские страны планируют нарастить поставки дронов из-за потерь ВСУ. В ведомстве предупредили, что это ведет к эскалации и ускоряет втягивание этих стран в вооруженный конфликт.

    Минобороны расценило планы европейских стран нарастить поставки дронов для ВСУ как шаг к эскалации и предупредило, что это ускорит втягивание Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за июль военные уничтожили почти 22 тыс. БПЛА. Российские средства ПВО за 15 августа сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперты: Новые технологии дают России преимущество в зоне СВО

    Клинцевич: Главное преимущество ВС РФ – высокая адаптация к современной войне

    Эксперты: Новые технологии дают России преимущество в зоне СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Российская армия получила важное преимущество за счет технологической адаптации к условиям современной войны, заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Главное преимущество ВС РФ – высокая адаптация к современной войне. Фронтовой опыт быстро поступает конструкторам и предприятиям, а доработанные решения возвращаются в войска. Меняется программное обеспечение БПЛА, повышается устойчивость каналов управления к РЭБ, совершенствуются боеприпасы, системы связи, инженерные средства и бронетехника», – отметил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Серьёзное преимущество создаёт связка российской авиации, дальнобойных ракет класса «воздух-воздух», эшелонированной ПВО и планирующих авиационных бомб. Противник не может безнаказанно подводить самолёты к линии боевого соприкосновения. А российская авиация получает возможность работать с удалённых рубежей. Россия наращивает парк беспилотников всех классов. Дроны ведут разведку, корректируют артиллерию, поражают технику, обеспечивают объективный контроль и ретрансляцию связи», – подчеркнул эксперт.

    Он добавил, что Россия последовательно укрепляет мощь ударной силы: «Авиабомбы с модулями планирования и коррекции поражают укрепрайоны, пункты дислокации, склады, позиции артиллерии и логистические объекты. Тяжёлые боеприпасы массой до 1,5 т применяются на дальности порядка 100 км и более, в зависимости от условий сброса и модификации. У ВСУ нет сопоставимой по масштабу системы применения тяжёлых планирующих боеприпасов».

    Клинцевич обратил внимание на то, что помимо наступательных вооружений Россия постоянно совершенствует средства связи и оборонительные вооружения: «Россия усиливает позиции в РЭБ, ПВО, ракетных технологиях, средствах направленной энергии и военном космосе. В войска поступают лазерные комплексы, в том числе компактного класса, предназначенные прежде всего для противодействия беспилотникам и уничтожения либо обезвреживания боеприпасов на земле. Спутниковая группировка обеспечивает связь, навигацию, разведку и управление войсками. Развивается и отечественная низкоорбитальная система спутниковой связи «Рассвет», призванная создать российский ответ американской сети Starlink».

    В свою очередь Иван Бондюков, ветеран СВО, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина», отметил, что внедрение инноваций в российской армии перешло на этап массового промышленного потока высокотехнологичных «гибридных» средств.

    Он привел примеры главных изменений технологического контура.

    «Во-первых, это реактивные БПЛА нового поколения «Герань-5». Что изменилось: переход от поршневых двигателей к турбореактивным. Скорость выросла до 350–650 км/ч, а дальность поражения целей составляет до 600–1000 км. Проявление в СВО: за счет высокой скорости «Герань-5» стала фактически неуязвима для мобильных зенитных групп противника, использующих стрелковое оружие. Она устойчива к РЭБ и наносит мощные удары по глубоким тыловым объектам и логистическим центрам.

    Во-вторых, малогабаритные крылатые ракеты S8000 «Бандероль». Что изменилось: это гибрид дешевого дрона-камикадзе и классической крылатой ракеты. Оснащается помехозащищенной антенной «Комета-М8» и запускается с БПЛА «Орион» или вертолетов Ми-28Н. Пуски производятся за 450–500 км от цели, оставляя носитель в полной безопасности вне зоны ПВО противника.

    Ракета идет по сложной траектории на низкой высоте, маневрируя с малым радиусом поворота, что делает ее перехват крайне трудным», – рассказал эксперт.

    Бондюков также подчеркнул, что российские разработки изменили характер боевых действий и привели к истощению ПВО противника.

    «Использование «Бандеролей» и реактивных «Гераней» создает дисбаланс – для перехвата недорогих аппаратов ВСУ вынуждены тратить дефицитные и дорогостоящие западные зенитные ракеты (Patriot, NASAMS)», – обратил внимание директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина».

    Кроме того, отмечается перегрузка систем РЭБ противника: «Внедрение умных антенн «Комета-М8» позволяет российским ракетам и беспилотникам игнорировать сигналы подавления, точно долетая до командных пунктов и складов ВСУ», – пояснил ветеран СВО.

    Среди важных изменений Бондюков отметил изоляцию района боевых действий: «Высокоточные удары разрушают энергетическую инфраструктуру, логистические узлы снабжения и базы хранения западной техники, лишая фронтовые части ВСУ подкреплений и боеприпасов», – указывает эксперт.

    Также он отметил сбережение личного состава, которому способствует высокотехнологичное оружие (роботизированные платформы, БПЛА-разведчики, планирующие бомбы). Оно позволяет взламывать укрепленные районы врага дистанционно, минимизируя риски для российских штурмовых групп.

    Все это, по мнению эксперта, приводит к лишению противника стратегической инициативы. «Постоянная технологическая адаптация ВС РФ (изменение частот дронов, смена алгоритмов наведения) делает западное оружие неэффективным уже через несколько недель после его появления на фронте, что закрепляет за Россией стратегическое преимущество», – заключил Бондюков.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, участник СВО, в свою очередь, отметил: «Российские военные разработки, несмотря на все санкционное давление, на диверсии против представителей ВПК, демонстрируют высокие результаты на практике. К таким разработкам можно отнести БПЛА «Герань-5», различные ракеты вроде «Циркон», «Оникс», «Бандероль», а также последовательно наращиваемую спутниковую группировку «Рассвет», которая становится конкурентом Starlink».

    Эксперт констатировал, что Россия успешно противостоит нескольким десяткам стран, снабжающим противника: «При анализе военных возможностей России и Украины действительно стоит не забывать, что в этом конфликте прямо или косвенно участвуют далеко не две страны, причем Киеву помогает практически весь Запад. При этом нам удается не просто оставаться на равных, но и перегонять наших противников».

    Напомним, что российские оборонные технологии продолжают развиваться под влиянием опыта СВО. По словам экспертов, в условиях современного конфликта именно технологическое превосходство во многом определяет способность армии добиваться победы.

    Так, российские военные применили для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне новые управляемые авиабомбы.

    Как писала газета Guardian, в России началось массовое производство реактивной версии дронов «Герань-4», которые стали недостижимыми для украинских перехватчиков.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 08:53 • Новости дня
    Российские силы ПВО за ночь уничтожили более 500 вражеских беспилотников

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе отражения масштабной атаки над 17 областями, столичным регионом, Крымом и Черным морем минувшей ночью ликвидировали 516 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

    Российские зенитчики успешно справились с массированной угрозой в период с вечера 31 августа до утра 1 сентября, передает Минобороны в Max. За это время удалось перехватить и ликвидировать 516 аппаратов противника.

    Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская и Псковская области. Кроме того, системы защиты сработали в небе над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

    Вражеская атака также распространилась на Московский регион и Республику Крым. Часть дронов была сбита непосредственно над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 августа российские военные сбили 494 украинских беспилотника над пятнадцатью регионами страны.

    Неделей ранее дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 328 вражеских дронов.

    В ночь на 22 августа системы ПВО перехватили 457 летательных аппаратов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    В Бельгии подожгли офисы двух военно-технологических компаний

    В Бельгии левые экстремисты подожгли офисы двух военно-технологических компаний

    Tекст: Мария Иванова

    В Бельгии неизвестные подожгли офисы двух военно-технологических компаний, власти подозревают в нападениях левых антивоенных экстремистов.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил в соцсети X о поджоге бюро технологической компании BATS в Льеже, передает ТАСС.

    Власти возлагают ответственность за инцидент на левых антивоенных экстремистов.

    «Крайние левые экстремисты подожгли бюро технологической компании BATS в Льеже. Двумя неделями ранее они предприняли попытку поджога в отношении OIP, устроив рейд против этой компании», – заявил Франкен.

    Глава ведомства также опубликовал фотографии пострадавших от огня офисов. Отмечается, что компания BATS занимается производством средств борьбы с беспилотниками, а OIP выпускает военные оптико-электронные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы заподозрили иностранную разведку в организации пожара на заводе по производству беспилотников.

    Полиция Словакии обвинила граждан Украины и Латвии в попытке поджога предприятия по выпуску БПЛА.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал создание национального центра по обеспечению воздушной безопасности.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Euractiv: Еврокомиссия направит остатки средств SAFE на оборонные проекты

    Euractiv сообщил о планах ЕК профинансировать проекты обороны из фонда SAFE

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз может направить до 15 млрд долларов из фонда SAFE на проекты создания «воздушного щита» и «стены дронов», пишут СМИ.

    Еврокомиссия рассматривает возможность направить неиспользованные средства программы SAFE на возобновление двух ключевых европейских оборонных проектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv и неназванных дипломатов.

    «Еврокомиссия рассматривает возможность использовать остатки средств по программе SAFE для возобновления двух ключевых оборонных проектов ЕС», – говорится в публикации.

    По данным журналистов, Еврокомиссия рассчитывает получить от 10 до 15 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на создание «европейского воздушного щита», а также на инициативу «стена дронов».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею создания «стены дронов» в Европе. Он подчеркнул, что история доказывает пагубность строительства любых стен. Программа SAFE представляет собой экстренный финансовый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года для поддержки закупок военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пять европейских стран подписали соглашения о получении кредитов по программе SAFE. Позже к этой финансовой инициативе присоединилась Эстония.

    Саму инициативу создания «стены дронов» лидеры государств ЕС отложили для дополнительного обсуждения.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    В Кремле удивились выступлению Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС
    Российские военные поразили два украинских сухогруза с боеприпасами
    Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине
    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America

    Атом и российский газ реабилитировали в Германии

    Отказ от атомной энергии и российского газа был ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он. Германия поспешила избавиться от надежной управляемой энергии в пользу непредсказуемой возобновляемой. И теперь ей придется раскошеливаться на возврат к старому. Ошибки дорого обходятся экономике. Подробности

    Перейти в раздел

    «История научила Россию быть безграничной»

    Как Восток стал частью политической культуры России? Вопрос, на который призвана ответить новая книга профессора НИУ ВШЭ, программного директора Клуба «Валдай» Тимофея Бордачева. «Если угодно, – уточняет автор, – в ней описывается, как и почему наши достойные соседи по ближайшему Востоку рано или поздно становятся нами». Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации