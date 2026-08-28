В конфликте на Украине Россия побеждает технологиями

Tекст: Олег Исайченко

Россия самостоятельно разрабатывает и успешно применяет новые беспилотники, ракеты, наземные роботизированные системы и лазерное оружие, наращивает собственную спутниковую группировку. Опыт спецоперации делает армию России сильнее – происходит модернизация действующих образцов вооружения, а также создаются новые, отвечающие всем критериям современной войны.

В ВС РФ все чаще заявляют о применении лазерного оружия. Оно работает бесшумно, прицельно прожигая объект насквозь. С этой установкой можно работать как в ручном режиме, так и дистанционно – на базе наземных роботов. Также на вооружении становится больше дронов-перехватчиков. Они могут поражать цели на высоте, куда не достает пулеметный огонь. Благодаря их применению российские военные стали сбивать больше вражеских БПЛА.

На этом фоне советник Владимира Зеленского Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что реактивные беспилотники «Герань» теперь летают на онлайн-управлении. Благодаря этому оператор в режиме реального времени видит картинку с дрона и управляет им, фактически используя реактивную «Герань» как большой FPV-беспилотник.

Оператор может дистанционно навести «Герань» на конкретный объект – военный склад, подстанцию или корабль – после чего дрон продолжит атаковать цель автоматически, невзирая на работу РЭБ. Кроме того, беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов, что существенно повысило их маневренность и живучесть. Новая модификация – «Герань-5» – развивает скорость до 600 километров в час. Дальность полета составляет тысячу километров, а боевая часть весит около 90 килограммов. При этом дрон получил уникальную систему наведения «Комета», которая и превращает его в FPV-беспилотник при подлете к цели.

Активно поставляются в войска и традиционные вилы вооружений. На этой неделе «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) передала ВКС России партию новых сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и способны выполнять широкий круг боевых задач: перехватывать воздушные цели на дальних подступах, прикрывать ударные группы и наземные объекты, уничтожать БПЛА, а также наносить точечные удары по наземным и надводным целям высокоточным оружием.

В минувший четверг на заводе «Адмиралтейские верфи» заложили дизель-электрическую подводную лодку «Малоярославец» – пятый серийный корабль проекта 667 «Лада». Эти вымпела являются самыми современными в своем классе и обладают серьезными боевыми возможностями. Они предназначены для уничтожения вражеских надводных и подводных кораблей, защиты военно-морских баз и побережья, ведения разведки.

В пятницу появились подробности о серийном производстве в России новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», который эффективно нейтрализует работу американской спутниковой системы связи Starlink. По данным источника в отрасли, комплекс производится серийно. «Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – сообщил источник. По словам собеседника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц называет СВО «двигателем технологической гонки». Он указал на разницу в принципе технологизации ВС РФ и ВСУ. «Украину на войну собирают в складчину полсотни стран, а Киев все равно ежеквартально требует добавки. Россия проектирует, испытывает и серийно выпускает у себя – от навигационного модуля до аппарата на орбите. Первый путь заканчивается там, где у спонсоров кончается терпение. Второй только эволюционировать», – пишет Коц.

Приведя в пример конкретные новинки Армии России, эксперт подчеркнул, что страна самостоятельно обеспечивает себя новыми технологиями – совершенствует уже имеющиеся системы вооружения и создает принципиально новые средства поражения целей и образцы военной техники.

Коц указал на высокую значимость выполненного Минобороны России 24 августа успешного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»: «Боевой расчет космических войск, аппарат в интересах Минобороны, связь установлена, борт работает штатно. Ни фанфар, ни оркестра – рабочий пуск, каких в этом году уже несколько. Про назначение аппарата не сказано ни слова, и это правильно. Очень надеюсь, что он как-то связан с нашим отечественным проектом «Рассвет». Который мы проектируем своими мозгами, финансируем своими деньгами и запускаем своими средствами доставки».

Вместе с этим военкор особо выделил «Герань-5», которую противнику «приходится изучать» по обломкам, потому что «20-канальная помехозащищенная навигация «Комета» оставляет их РЭБ бесполезным железом». Некоторые из свежих разработок беспилотников, напоминает Коц, уже массово поставляются в войска. Они оказались настолько передовыми, что до начала СВО о подобном даже не думали: «Бандероль» – пятиметровая крылатая ракета, носитель – «Орион», дальность до 900 километров, маневрирует резче Х-101. Три года назад такой нишевой класс – между дешевым дроном и дорогой ракетой – не существовал вообще. Его придумали под конкретную задачу этой войны и поставили на конвейер».

Военкор привел пример, как модернизация вооружений повышает их эффективность, меняет карту боевых действий и определяет исход сражений: «Планирующие бомбы прошли путь от 60 километров до 200. Су-34 работает, не входя в зону их ПВО, а Павлоград и Николаев, которые числились глубоким тылом, перестали им быть».

Коц отметил, что российские военные используют технологии, которые обычные люди привыкли видеть в фантастических фильмах. «А взять лазеры. «Посох» прожигает обшивку дрона направленной энергией на дистанции полутора километров. С конца апреля лазерное оружие официально стоит в дежурных силах по охране границы – решение подписывал Мишустин (премьер-министр Михаил Мишустин). На испытаниях «Перун» берет цели до пяти километров. Это не выставочный макет под софитами, это уже реальность», – пишет военкор.