30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах
Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.
Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.
Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.
Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».
Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.
После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.