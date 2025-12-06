Россия вошла в тройку лидеров G20 по дешевому электричеству

Россия попала в топ-3 G20 по доступности электроэнергии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия заняла третью строчку рейтинга стран G20 по самой дешевой цене электроэнергии для населения. Согласно расчетам, основанным на информации Евростата и Росстата, средняя цена киловатт-часа в России составила 5,26 рубля или 0,068 доллара, пишет РИА «Новости».

Первое место по дешевизне электричества заняла Саудовская Аравия, где цена за киловатт-час составляет всего 0,05 доллара. На втором месте расположилась Турция, где этот показатель находится на уровне 0,066 доллара. В пятерку стран с наиболее низкой стоимостью электроэнергии также входят Индия (0,073 доллара) и Китай (0,075 доллара).

В десятку стран G20 с самым доступным электричеством попали также Аргентина, Индонезия, Мексика, Канада и Южная Корея. Самое же дорогое электричество в G20 отмечается у европейских государств: в Германии киловатт-час стоит 0,4 доллара, в Италии – 0,37 доллара, а в Великобритании – 0,35 доллара. В пятерке лидеров по высокой стоимости оказались также Франция и Австралия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Михаил Мишустин подчеркивал преимущество низкой цены киловатт-часа в России для граждан и бизнеса.

В то же время, Украина с 2026 года планирует ежегодно повышать стоимость электроэнергии на 10-20%.

А в странах Балтии после выхода из системы БРЭЛЛ цены на электричество выросли в 60 раз по сравнению с Финляндией.