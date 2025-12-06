Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Россия вошла в тройку лидеров G20 по дешевому электричеству
Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности электроэнергии для домохозяйств, уступив лишь Турции и Саудовской Аравии. говорится в открытых источниках Евростата и Росстата.
Россия заняла третью строчку рейтинга стран G20 по самой дешевой цене электроэнергии для населения. Согласно расчетам, основанным на информации Евростата и Росстата, средняя цена киловатт-часа в России составила 5,26 рубля или 0,068 доллара, пишет РИА «Новости».
Первое место по дешевизне электричества заняла Саудовская Аравия, где цена за киловатт-час составляет всего 0,05 доллара. На втором месте расположилась Турция, где этот показатель находится на уровне 0,066 доллара. В пятерку стран с наиболее низкой стоимостью электроэнергии также входят Индия (0,073 доллара) и Китай (0,075 доллара).
В десятку стран G20 с самым доступным электричеством попали также Аргентина, Индонезия, Мексика, Канада и Южная Корея. Самое же дорогое электричество в G20 отмечается у европейских государств: в Германии киловатт-час стоит 0,4 доллара, в Италии – 0,37 доллара, а в Великобритании – 0,35 доллара. В пятерке лидеров по высокой стоимости оказались также Франция и Австралия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Михаил Мишустин подчеркивал преимущество низкой цены киловатт-часа в России для граждан и бизнеса.
В то же время, Украина с 2026 года планирует ежегодно повышать стоимость электроэнергии на 10-20%.
А в странах Балтии после выхода из системы БРЭЛЛ цены на электричество выросли в 60 раз по сравнению с Финляндией.