Активы экс-судьи Момотова в виде 95 объектов недвижимости ушли в доход России

Активы экс-судьи Момотова обратят в доход государства

Tекст: Ирма Каплан

«Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», – приводит ТАСС слова судьи на заседании.

В число активов вошли 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова – Андрея Марченко и его сына Ивана.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова.

Кроме того, Генпрокуратура установила, что Момотов вместе с краснодарским бизнесменом, связанным с криминалитетом, осуществлял предпринимательскую деятельность, фактически являясь совладельцем сети отелей «Мартон».

При этом прокурор на судебном заседании отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние. Представитель Генпрокуратуры заявил о связях Виктора Момотова с организованной преступной группой «Покровские».