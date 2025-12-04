Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
СК: В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск
Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.
Украинские военные признаны виновными в организации террористического акта в Курской области с применением более 120 дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами, в ночь на 15 апреля, сообщил СК в Telegram-канале.
В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и машины скорой помощи.
«Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговоров… Все признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области», – говорится в сообщении ведомства.
Суд заочно вынес решение заключить вышеуказанных полковников под стражу и объявил их в международный розыск, отмечает СК России. Согласно вердикту, Дзяния первые восемь лет будет отбывать наказание в тюрьме, Бондарович и Сендзюк – по пять лет каждый. Остальное время осужденные проведут в исправительной колонии особого режима.
Ранее вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили на 28 лет.
В июле суд вынес приговор трем украинским военным за незаконное пересечение границы и участие в вооруженном проникновении на территорию Курской области.
В июне украинских боевиков 17-й отдельной танковой бригады признали виновными во вторжении в Курскую область.