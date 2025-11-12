Вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили на 28 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Из назначенного срока первые восемь лет он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима. Как указано в сообщении, осужденному сейчас 48 лет, передает РИА «Новости».

В решении суда отмечается: «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 48-летний наемник из Грузии Гурам Беруашвили заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима».

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям, в том числе за участие наемника в вооруженном конфликте, незаконное пересечение госграницы России, контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов, совершение теракта, а также за незаконные перевозку, хранение и ношение оружия.

Дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства без присутствия подсудимого, который объявлен в розыск. В ходе следствия установлено, что Беруашвили в 2022 году прибыл на Украину и присоединился к Интернациональному легиону ради получения прибыли. В августе 2024 года он пересек границу России, будучи вооруженным автоматом Калашникова, и оказал вооруженное сопротивление военнослужащим российских войск на территории Курской области.

Беруашвили заочно арестован и в настоящее время находится в международном розыске.

В августе в Курской области задержали украинского боевика, который подозревается в совершении теракта и противодействии эвакуации гражданского населения.

Ранее сообщалось, что парагвайского наемника Кристиана Родриго Карвалло заочно признали виновным в участии в боевых действиях на стороне ВСУ во Втором Западном окружном военном суде.