Вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили на 28 лет
Наемник из Грузии Гурам Беруашвили был заочно приговорен к 28 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Москвы.
Из назначенного срока первые восемь лет он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима. Как указано в сообщении, осужденному сейчас 48 лет, передает РИА «Новости».
В решении суда отмечается: «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 48-летний наемник из Грузии Гурам Беруашвили заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима».
Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям, в том числе за участие наемника в вооруженном конфликте, незаконное пересечение госграницы России, контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов, совершение теракта, а также за незаконные перевозку, хранение и ношение оружия.
Дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства без присутствия подсудимого, который объявлен в розыск. В ходе следствия установлено, что Беруашвили в 2022 году прибыл на Украину и присоединился к Интернациональному легиону ради получения прибыли. В августе 2024 года он пересек границу России, будучи вооруженным автоматом Калашникова, и оказал вооруженное сопротивление военнослужащим российских войск на территории Курской области.
Беруашвили заочно арестован и в настоящее время находится в международном розыске.
