Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.
В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд
В Соединенных Штатах прошли масштабные протесты из-за убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд, поддерживавшей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили СМИ.
Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе, когда женщина находилась в своем автомобиле. По данным источника, Гуд попыталась скрыться, после чего была застрелена, а ее шестилетний ребенок остался сиротой, передает телеканал 360.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гуд была террористкой и совершила наезд на сотрудников ICE, а также поддержал ее ликвидацию как необходимую меру самообороны, отмечают авторы публикации. Эта оценка вызвала новую волну негодования среди радикальных и левых движений по всей стране.
В городах США участники акций сжигают флаги, обвиняют полицию в жестокости и требуют независимого расследования гибели активистки. Эксперты предупреждают, что страна может столкнуться с новыми протестами, похожими на волну массовых беспорядков 2020 года после убийства Джорджа Флойда, которые существенно повлияли на политическую ситуацию в США.
Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прошла масштабная антиправительственная акция под лозунгом «Нет королям».