В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе, когда женщина находилась в своем автомобиле. По данным источника, Гуд попыталась скрыться, после чего была застрелена, а ее шестилетний ребенок остался сиротой, передает телеканал 360.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гуд была террористкой и совершила наезд на сотрудников ICE, а также поддержал ее ликвидацию как необходимую меру самообороны, отмечают авторы публикации. Эта оценка вызвала новую волну негодования среди радикальных и левых движений по всей стране.

В городах США участники акций сжигают флаги, обвиняют полицию в жестокости и требуют независимого расследования гибели активистки. Эксперты предупреждают, что страна может столкнуться с новыми протестами, похожими на волну массовых беспорядков 2020 года после убийства Джорджа Флойда, которые существенно повлияли на политическую ситуацию в США.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прошла масштабная антиправительственная акция под лозунгом «Нет королям».