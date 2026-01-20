Лавров назвал провокации вокруг Калининграда самоубийством для инициаторов

Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал в Telegram-канале заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он отреагировал на слова литовского дипломата цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», при этом специально перевел фразу на литовский язык.

Юргелявичус ранее заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО якобы существует сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. По словам губернатора, подобные заявления выглядят необдуманно и требуют жесткого ответа.

Калининградская область является эксклавом России, отделенным от основной территории границами стран Евросоюза. На сегодняшний день санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион, а перевозки по железным дорогам возможны только по установленным квотам.

В ответ на эти ограничения российские власти увеличили объем грузоперевозок по морю между Усть-Лугой и Калининградом, что позволило избежать дефицита товаров в регионе. Дополнительно были введены новые паромы, чтобы обеспечить стабильное снабжение области всем необходимым.

Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Путин также отметил, что надеется на отсутствие угроз для региона. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

«Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.