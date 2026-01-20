Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров назвал провокации вокруг Калининграда самоубийством для инициаторов
Провокации вокруг Калининградской области станут самоубийством для их инициаторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Такое мнение он высказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности отечественной дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.
«Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, об этом не раз говорили, все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации», – подчеркнул Лавров.
Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.