Мазут с атакованного танкера достиг пляжей Шри-Ланки
Пятно мазута с атакованного судна танкера у Омана загрязнило побережье Шри-Ланки
На пляже Хиккадува, где отдыхают российские туристы, специалисты устраняют последствия разлива мазута, появившегося после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.
Нефтепродукты оказались на побережье в курортной зоне, где специалисты уже приступили к ликвидации последствий разлива, передает телеканал 360. Отдыхающие из России сообщили, что загрязнение возникло после удара по танкеру с сырой нефтью.
Сейчас в отеле Hikka Tranz находятся около 200 туристов из России. Хиккадува традиционно считается одним из самых востребованных мест отдыха на острове, привлекая любителей серфинга и дайвинга со всего мира.
Судно под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 46 километрах от провинции Маскат. В результате удара в машинном отделении произошли взрыв и пожар, а на борту находилось более 59 тыс. тонн нефти.
Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере MKD VYOM после атаки морского беспилотника.
Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.
Руководство Индии потребовало урегулировать конфликт в регионе дипломатическим путем