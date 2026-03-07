Мазут с атакованного танкера достиг пляжей Шри-Ланки

Пятно мазута с атакованного судна танкера у Омана загрязнило побережье Шри-Ланки

Tекст: Вера Басилая

Нефтепродукты оказались на побережье в курортной зоне, где специалисты уже приступили к ликвидации последствий разлива, передает телеканал 360. Отдыхающие из России сообщили, что загрязнение возникло после удара по танкеру с сырой нефтью.

Сейчас в отеле Hikka Tranz находятся около 200 туристов из России. Хиккадува традиционно считается одним из самых востребованных мест отдыха на острове, привлекая любителей серфинга и дайвинга со всего мира.

Судно под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 46 километрах от провинции Маскат. В результате удара в машинном отделении произошли взрыв и пожар, а на борту находилось более 59 тыс. тонн нефти.

Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере MKD VYOM после атаки морского беспилотника.

Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.

Руководство Индии потребовало урегулировать конфликт в регионе дипломатическим путем