От ударов Израиля на востоке Ливана погибли трое ливанских военнослужащих

Трое военнослужащих армии Ливана погибли под ударами авиации Израиля
Интенсивные удары израильской авиации при высадке десанта на востоке страны привели к гибели военнослужащих и мирных жителей в районе Баальбека.
Министерство обороны Ливана сообщило о потере трех бойцов в результате атаки ЦАХАЛ, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время высадки израильского десанта на востоке республики.
«Трое военнослужащих и несколько гражданских погибли из-за интенсивных вражеских обстрелов, сопровождавших операцию», – говорится в официальном заявлении ведомства.
В ночь на 7 марта армейские подразделения заметили четыре израильских вертолета над районом Хрейбе – Баальбек у сирийской границы. Два борта высадили десант, пока авиация наносила массированные удары по соседним деревням.
Ранее в субботу Армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска пропавшего пилота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана. Военнослужащие ЦАХАЛ в форме ливанской армии высадились в населенном пункте Наби-Шит.