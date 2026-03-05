Алиев потребовал объяснений и извинений от Ирана за инцидент с дроном

Tекст: Ольга Иванова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений после инцидента с дроном, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Азербайджана в Баку.

Алиев подчеркнул, что те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что официальный Баку ожидает от Тегерана внятной реакции на произошедшее, а также официальных объяснений причин инцидента.

Ранее Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

