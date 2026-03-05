О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Алиев потребовал объяснений и извинений от Ирана за инцидент с дроном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал требование к официальным лицам Ирана дать разъяснения и извиниться за инцидент с дроном.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений после инцидента с дроном, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Азербайджана в Баку.
Алиев подчеркнул, что те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что официальный Баку ожидает от Тегерана внятной реакции на произошедшее, а также официальных объяснений причин инцидента.
Ранее Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.