Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию

Новак: Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию

Tекст: Валерия Городецкая

Новак подчеркнул, что российская нефть востребована на мировом рынке, и если китайские или индийские компании будут готовы покупать больше, страна сможет увеличить объем экспорта, передает ТАСС.

«Всегда готовы, наша нефть востребована. Будут покупать – будем продавать», – заявил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти.

На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.