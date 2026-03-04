Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию
Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Новак подчеркнул, что российская нефть востребована на мировом рынке, и если китайские или индийские компании будут готовы покупать больше, страна сможет увеличить объем экспорта, передает ТАСС.
«Всегда готовы, наша нефть востребована. Будут покупать – будем продавать», – заявил вице-премьер.
Ранее Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти.
На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.